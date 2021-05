Empresa abre 100 vagas para consultores de negócios e tecnologia

A consultoria oferece incentivo financeiro mensal para prática de esportes e bem-estar e consulta anual com nutricionista (foto: mohamed Hassan/Pixabay )



A Peers Consulting, consultoria brasileira de gestão de negócios, está contratando profissionais para projetos de diversos segmentos em todo o Brasil. Os principais cargos são de consultor sênior, líder de time e gerente de engajamento. O trabalho será home office até junho de 2021, no mínimo.





Os interessados devem ter graduação em engenharia, administração, economia, matemática, ciências da computação e ciências exatas, além de experiência, de no mínimo quatro anos, em projetos/consultoria.



Outros requisitos necessários são inglês avançado, disponibilidade para viagens e conhecimento em pacote office e desejável nas ferramentas BI (Qlick View, Tableau e Power BI).





Os CVs podem ser enviados pelo link disponível no site da companhia: https://portal.kenoby.com/peers/login?redirect=/peers/cadastrar&1=1&utm_source=website&action=email



Os contratados terão remuneração competitiva com o mercado de consultoria. Para os cargos gerenciais, estão inclusos os benefícios de compra/aluguel de veículo, investimento em educação continuada e/ou MBA/pós-graduação, seguro de vida privado, além da relação básica de benefícios como vale-refeição, auxílio transporte e assistência médica integral para titular e dependentes.





Um grande diferencial da Peers é o plano de carreira

Semestralmente, ocorre um processo de avaliação com o objetivo de oferecer a oportunidade de autoanálise e de troca de feedbacks relacionadas às competências e performance.



"A avaliação também é um compromisso com o plano de desenvolvimento individual de carreira, uma vez que permite traçar uma trilha de desenvolvimento e avaliar quais características necessitam aprimoramento para atingir o objetivo profissional. Nesse processo, em média, mais de 30% dos associados avaliados são promovidos a cada semestre", afirma André Lima, gerente de RH da Peers.





A Peers, por ser uma consultoria com ampla atuação em diversos segmentos, busca profissionais que possuam raciocínio lógico, capacidade analítica e habilidades de liderança e gestão de equipes.





O processo seletivo contemplará etapas on-line: avaliação dos inscritos, teste lógico em inglês e teste de Excel. Quando aprovados, os candidatos passarão por rodada de entrevistas (também online) com os gestores e os sócios.





"O profissional contratado terá uma expertise ou repertório que o cliente não tem internamente e que acelerará o processo ou provocará novos pensamentos e diferentes soluções. O consultor realizará, neste caso, uma imersão no universo do cliente, de forma que possa realizar um diagnóstico assertivo dos pontos identificados e implantar soluções adequadas, seja em tecnologia, varejo, educação, saúde ou qualquer setor que precise de uma visão ‘hands on’", complementa Lima.





A Peers Consulting está estruturada em seis áreas de atuação: Value Creation Practices (Práticas de Criação de Valor), Finance (Finanças), Growth Strategy & M&A (Estratégias de Crescimento e Fusão & Aquisição), Supply Chain (Cadeia de Suprimentos), Digital e Public Services (Serviços Públicos).





A Peers tem um time de mais de 150 consultores, está entre as líderes no Brasil, e cresce mais de 40% ao ano. Tem entre seus clientes empresas como: Grupo Boticário, Cogna (Ex-Kroton), Yduqs, Alpargatas, C&A, Quero-Quero, Porto Seguro, Grupo Fleury, Marisa, Casa & Video, e diversas companhias do portfólio de fundos de private equity.









