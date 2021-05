Empresa de tecnologia tem mais de 40 vagas para contratação imediata

Algumas vagas são para projetos com clientes multinacionais, o que exige inglês e espanhol (foto: Gerd Altmann/Pixabay)



Seguindo na contramão da crise, o setor de tecnologia está contratando cada vez mais profissionais qualificados para ocupar novos postos de trabalho. É o caso da empresa de tecnologia Pitang, uma das maiores no mercado brasileiro de desenvolvimento de software. A empresa está com mais de 40 vagas para contratação imediata.





As oportunidades são para profissionais da área de tecnologia da informação que moram em todo o país. São vagas para trabalhos presenciais, em Recife e São Paulo, e também para os serviços remotos, nos quais os contratados não precisarão sair de casa para desempenhar as suas funções.



Algumas vagas são para projetos com clientes multinacionais, o que possibilita o contato frequente com os idiomas inglês e espanhol.



Para conferir todas as oportunidades e enviar o currículo, o candidato pode acessar o link https://jobs.kenoby.com/pitang







As vagas disponíveis são para profissionais com habilidades em tecnologias como Cloud GCP, Java, Spring Boot, Net Core, React, Angular, entre outros.





Pitang entre as melhores empresas para se trabalhar





A Pitang está pela quinta vez entre as melhores do Brasil para se trabalhar no setor de tecnologia da informação. O reconhecimento veio por parte da consultoria global Great Place to Work (GPTW), que listou as melhores organizações do país, apontando a companhia entre as 80 médias empresas que mais trazem satisfação para os seus funcionários. Além disso, a Pitang também foi eleita a sétima melhor empresa para trabalhar em Pernambuco.





A lista GPTW é divulgada anualmente para destacar as empresas que têm uma postura de respeito constante aos seus funcionários. A presença na lista da GPTW se dá com base em pesquisa feita com os colaboradores da empresa, junto com a análise de todas as ações da companhia, e ratifica o comprometimento da Pitang com os seus colaboradores.