Drogaria Araujo abre 100 vagas de emprego em BH e RMBH

Loja Alfredo Noronha (foto: Acervo Araujo/Divulgação) Drogaria Araujo está com 100 vagas de emprego abertas em Belo Horizonte e Região Metropolitana (RMBH), para os cargos de vendedor, gerente e subgerente de loja.



Os interessados devem cadastrar o seu currículo no



A Drogaria Araujo desenvolve o programa Incluir e informa que pessoas com deficiência (PCD) poderão concorrer a essas vagas.



História

A Drogaria Araujo é referência para os mineiros. Sua história começou em 1906 com a chegada do jovem Modesto Carvalho de Araujo (avô do atual presidente da drogaria) na recém-fundada capital, Belo Horizonte.



Homem de visão e fortes valores, como ética, seriedade e honestidade, o Sr. Modesto construiu em bases sólidas essa empresa que hoje está presente em Belo Horizonte, Região Metropolitana e interior de Minas Gerais com mais de 250 lojas e atendendo a todo Brasil





Modesto Araujo Neto, terceira geração à frente da empresa, está realizando o sonho de seu avô com a inauguração de lojas por toda a capital mineira e, ainda expandiu esse desejo, chegando em 38 cidades do estado de Minas Gerais. Com 115 anos e mais de 8 mil funcionários, a Drogaria atende 55 milhões de clientes por ano.