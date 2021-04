Healthtechs estão com mais de 250 vagas em diversas áreas

Maioria das vagas é para trabalho em home office (foto: Good Faces/Unsplash )



O ano de 2020 foi marcante para as healthtechs, startups do mercado de saúde, e o começo de 2021 também. Para se ter uma noção do quanto esse mercado está em crescimento, o primeiro trimestre de 2021 foi o mais movimentado na história do ecossistema brasileiro de healthtechs.



Nesses três primeiros meses, as startups de saúde captaram US$ 90,1 milhões, montante que corresponde a 85% do volume total investido em todo o ano de 2020, segundo dados da Distrito.





E as contratações do setor estão com diversas oportunidades.





Confira a lista de vagas em diversas healthtechs do país:





1 - Pixeon









A Pixeon, uma das maiores empresas brasileiras de tecnologia e inovação para saúde, está com mais de 50 vagas abertas em diversas áreas da companhia, entre elas pesquisa e desenvolvimento, administrativo, comercial, desenvolvimento humano e organizacional e serviços. A maior parte das oportunidades são em regime remoto e profissionais de todo o Brasil podem se candidatar. Todas as vagas também estão abertas para pessoas com deficiência (PCD). A empresa é líder em soluções de tecnologia de software para saúde e tem se destacado pelo seu protagonismo no processo da transformação digital do setor no país. Os interessados em fazer parte do time Pixeon podem acessar o descritivo de todas as vagas e se candidatar pelo site http://jobs.kenoby.com/pixeon





2 - Grupo 3778









O Grupo 3778, composto por uma das maiores healthtechs do país, a 3778, pelo Imtep, TEG Saúde e Implus care, está com 120 vagas abertas em diversas áreas e estados do país. Entre as opções estão enfermeiros(as), técnicos(as) de enfermagem, médicos(as) do trabalho, assistentes administrativo, consultores(as) STMA, coordenador de operações, médicos(as) emergencista, ginecologista e obstetrícia, nutricionistas, psicólogo(a), técnico(a) de segurança industrial, técnico(a) de meio ambiente administrativo e supervisor de gestão de afastados. Para saber mais sobre os requisitos e localidade das vagas disponíveis, acesse o Gupy.





3 - Sami



A Sami (



A Sami, operadora de saúde digital com foco em pequenas e médias empresas (PMEs) e microempreendedores individuais (MEI) de São Paulo, está com 23 vagas abertas em diversas áreas, como analista de governança de dados, software engineer back-end (pleno e sênior), product manager, supervisora/supervisor de relacionamento e técnica(o) de enfermagem (Piracicaba). As vagas são para trabalhar de maneira remota e, com exceção dos profissionais de saúde, todos os funcionários estão em regime home office, sem previsão de retorno ao escritório. Confira a lista de vagas abertas na Gupy ou no LinkedIn da empresa.





5 - Teladoc Health





A líder mundial em telemedicina, Teladoc Health ( https://www.teladochealth.com/ ), está com uma vaga aberta para enfermeira (o), na cidade de São Paulo. Os candidatos podem consultar o descritivo completo das vagas e se candidatar pelo LinkedIn da empresa.





6 - Pipo Saúde









A Pipo Saúde, startup de gestão de benefícios que nasceu com o objetivo de otimizar e facilitar a relação do RH de empresas com planos e benefícios de saúde, está com 12 vagas abertas e vem cumprindo sua missão de manter a inclusão e a diversidade em seu ecossistema. As vagas são de analista people analytics, analista de qualidade e treinamento CX, designer de produto, especialista de marketing de produto, executivo de vendas, growth hacker, supervisor de operações de benefícios em faturamento, supervisor de operações de benefícios em movimentação e UX researcher. Além disso, pensando na diversidade existem três vagas de engenheiros de software, uma focada em mulheres, outra focada em pessoas negras e a última focada em pessoas trans. Todas as vagas são home office. Para se candidatar, basta acessar o site: http://pipo-saude.breezy.hr/





7 - Genera





A Genera, primeiro laboratório brasileiro especializado em genômica pessoal, está com 9 vagas abertas em diferentes áreas. Os requisitos básicos variam de acordo com cada uma, mas todas são para a cidade de São Paulo. Os cargos disponíveis são estagiário em atendimento (2 vagas), consultor de atendimento ( https://dasa.gupy.io/jobs/701800 ) (3 vagas), analista de processos ( https://dasa.gupy.io/jobs/692079 ) (3 vagas) e engenheiro de dados ( https://dasaexp.gupy.io/jobs/797958 ) (1 vaga).