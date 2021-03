Startup brasileira no segmento de aquisição de clientes oferece 50 vagas

Entre as vagas, há oportunidade para gerente de engenharia com exclusividade para as mulheres (foto: Tumisu/Pixabay )



A Escale, startup de costumer acquisition que otimiza a jornada de compra de serviços essenciais, anuncia a abertura de 50 vagas. Com início previsto para final de abril, as oportunidades são para as áreas de: engenharia, growth, data, design, recursos humanos e infraestrutura. , startup de costumer acquisition que otimiza a jornada de compra de serviços essenciais, anuncia a abertura de 50 vagas. Com início previsto para final de abril, as oportunidades são para as áreas de: engenharia, growth, data, design, recursos humanos e infraestrutura.





vagas são distribuídas entre os cargos de estágio até gerente-geral. Entre elas uma oportunidade para gerente de engenharia com exclusividade para candidatas mulheres. Em 2020, a Escale registrou crescimento de 35% em novas contratações conduzidas com base no programa de diversidade da empresa.



Os candidatos interessados em participar devem se inscrever pela página de carreira da Escale: Assão distribuídas entre os cargos de estágio até gerente-geral. Entre elas uma oportunidade para gerente de engenharia com exclusividade para candidatasEm 2020, a Escale registrou crescimento de 35% em novas contratações conduzidas com base no programa de diversidade da empresa.Osinteressados em participar devem se inscrever pela página de carreira da Escale: https://escale.applytojob.com/apply









De acordo com o diretor da área de Recursos Humanos (POP) da Escale, Kairon Rodrigues, a empresa tem o propósito de despertar o potencial máximo das pessoas e das organizações. "Atuamos em gerar vendas incrementais aos nossos clientes por meio de tecnologias proprietárias. Para isso, contamos com times multidisciplinares e o POP tem foco na construção de um ambiente que estimule o protagonismo de cada colaborador", ressaltou o executivo.





Atualmente a empresa tem 270 colaboradores em 84 cidades distribuídas pelo Brasil. A Escale atua em sistema de trabalho remoto, no formato remote first com objetivo de adaptar cada aspecto da empresa para tratar o trabalho remoto como padrão e não como exceção e, dessa forma, manter a essência da startup, que trabalha para equilibrar autonomia e trabalho duro com qualidade de vida e flexibilidade.