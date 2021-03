Empresas e startups anunciam mais de 270 vagas para diversas áreas

Há vagas com contratação em regime de CLT (foto: The Creative Exchange/Unsplash )



Empresas e startups, de diversas regiões do Brasil, anunciam vagas em diversas áreas. São mais de 270 oportunidades, algumas para atuar no modelo home office e outras presencialmente. Empresas e startups, de diversas regiões do Brasil, anunciamem diversas áreas. São mais de 270 oportunidades, algumas para atuar no modelo home office e outras presencialmente.





Minas Gerais, com mais de 25 anos, que fornece soluções para a gestão de propriedades, está com 49 oportunidades para integrar a equipe. As vagas são para as áreas de backoffice, gente e gestão, mercado, sucesso do cliente e tecnologia, com oportunidades que vão de estagiários, analistas e técnicos a desenvolvedores. As vagas estão no link A Group Software, empresa de, com mais de 25 anos, que fornece soluções para a gestão de propriedades, está com 49 oportunidades para integrar a equipe. As vagas são para as áreas de backoffice, gente e gestão, mercado, sucesso do cliente e tecnologia, com oportunidades que vão de estagiários, analistas e técnicos a desenvolvedores. As vagas estão no link https://www.groupsoftware.com.br/carreira/





Belo Horizonte, a Vulpi, plataforma que conecta empresas e profissionais de TI, está com uma posição em aberto para community manager. A startup acaba de completar uma rodada de captação de investimento e, com isso, planeja reforçar o time. Para acessar a vaga Com sede ema Vulpi, plataforma que conecta empresas e profissionais de TI, está com uma posição em aberto para community manager. A startup acaba de completar uma rodada de captação de investimento e, com isso, planeja reforçar o time. Para acessar a vaga https://materiais.vulpi.com.br/oportunidades





A ilegra, empresa global de design, inovação e software, está com mais de 40 vagas para as áreas comercial, desenvolvimento, design digital e inovação, marketing, operações e recursos humanos, em um modelo 100% remoto. Entre as posições estão android developer, service designer, UX designer, quality analyst, desenvolvedor backend, desenvolvedor frontend e pre sales. Os perfis são para profissionais de nível pleno a sênior. Mais informações: https://ilegra.gupy.io/





A mineira de Uberlândia, PsicoManager, plataforma que oferece um sistema completo de gestão para psicólogos e clínicas de psicologia, está com duas vagas para desenvolvedor PHP, profissionais de nível pleno e sênior. As oportunidades são para home office e o currículo pode ser enviado para guilherme@psicomanager.com.br.





O UP Consórcios, fintech da Embracon, que fica em Santana de Parnaíba (SP), está com duas vagas: uma para consultor de inside sales e uma para operador SDR, esquema home office. Os currículos podem ser cadastrados diretamente no site https://www.upconsorcios.com.br/up-contrata





Será um diferencial o profissional que tiver conhecimento de serviços em nuvem como AWS, SQL/NoSQL e Git. Até o momento, o modelo de trabalho é home office. Os currículos podem ser enviados para o e-mail mariana.ganassin@devninjas.com.br. A DevApi, startup com foco em integração de sistemas, está em busca de um desenvolvedor node.js, em Maringá (PR). Para se candidatar, basta ter familiaridade com a programação node.JS, conhecimento básico em construção de APIs e mongoDB, design patterns, CI/CD, HTML, CSS, React / Vue.JS e DevOps/DevSecOps, com operação básica de servidores Linux.Será um diferencial o profissional que tiver conhecimento de serviços em nuvem como AWS, SQL/NoSQL e Git. Até o momento, o modelo de trabalho é home office. Os currículos podem ser enviados para o e-mail mariana.ganassin@devninjas.com.br.





A startup catarinense de Joinville Gofind, primeiro localizador de produtos omnichannel do Brasil, está com três vagas abertas, para gerente de projetos, analista de sucesso do cliente e desenvolvedor back-end. Todas as vagas são para trabalho remoto e os interessados podem se candidatar no link https://www.gofind.online/trabalhe-conosco/





Com sede em Rio Claro, no interior de São Paulo, o Magis5, hub de integração e automação para vender em marketplaces, tem nove vagas abertas, sendo três para desenvolvedor (júnior, pleno e sênior), duas para analista de suporte ao cliente, duas para analista de implantação, uma para analista de sucesso do cliente e outra para technical writer. Os interessados devem se candidatar por meio do e-mail contato@magis5.com.br.





fintech mineira Allugator, maior plataforma de aluguel e assinatura de eletrônicos da América Latina, está com quatro oportunidades abertas, para as vagas de inside sales, analista de marketing, relação com investidores e business analyst. Os candidatos devem se inscrever, pelo link https://sites.allugator.com/vagas/ .



A Embracon está com mais de 120 vagas abertas em todo o território nacional. Neste primeiro momento, as oportunidades seguem no formato de teletrabalho, por conta do período de isolamento social. Entre os benefícios oferecidos estão vale-refeição, assistência médica, seguro de vida e participação nos resultados. Os interessados podem acessar o link https://embracon.gupy.io/ para se candidatar.





O aplicativo Kinvo, que consolida investimentos financeiros de bancos e corretoras em um só lugar, no mercado desde 2018, e com sede em Salvador (BA), está com oito vagas disponíveis para atuação no modelo de trabalho remoto. As oportunidades são para coordenador de mobile tech lead, analista de copywriter, front-end developer, software engineer, mobile software Eegineer, desenvolvedor front-end, desenvolvedor mobile, e trainee de desenvolvedor C#. Os interessados devem acessar o link https://kinvo.abler.com.br/





regime CLT, a princípio no modelo de trabalho remoto. Para se candidatar, os interessados devem acessar Com sede em Curitiba (PR), a Kenzie Academy, escola de programação de origem norte-americana, está com seis vagas abertas para ampliar seu time de colaboradores. As oportunidades são para atuar como analista de RH, tech recruiter, analista de carreira, analista tráfego, analista de dados sênior, facilitador de ensino de programação e pessoa instrutora de programação python. Todas as vagas são para atuar pelo, a princípio no modelo de trabalho remoto. Para se candidatar, os interessados devem acessar https://kenzie.abler.com.br/





home office, com possibilidade de voltar ao escritório, localizado na capital paulista, após a pandemia passar. Para saber mais detalhes sobre as posições, acesse o link O Zarpo, agência on-line de viagens focada nos melhores hotéis e resorts do Brasil, está com seis vagas abertas nos times de tecnologia, financeiro, conteúdo e aéreo. A princípio, as oportunidades são para trabalhar, com possibilidade de voltar ao escritório, localizado na capital paulista, após a pandemia passar. Para saber mais detalhes sobre as posições, acesse o link https://net.zarpo.com.br/zarpoviagens/





A logtech CargOn, startup que atua como operador logístico digital, com sede em Curitiba (PR), está com três vagas para atuar no modelo de trabalho híbrido, remoto e presencial, pelo regime CLT com benefícios. São duas vagas disponíveis em Concórdia (SC) para analista de fretes e auxiliar administrativo. Os interessados podem se candidatar pelos links https://www.careers-page.com/novare-rh/job/W9639W https://www.careers-page.com/novare-rh/job/85W6X3 . Já a vaga para atuar na sede da empresa como product designer PL - UX|UI, os interessados podem se candidatar pelo link https://www.careers-page.com/novare-rh/job/47X5X5





presencial e remota; design lead (presencial); customer success (presencial); customer experience (presencial) e inside sales (presencial). Para se candidatar, os interessados devem acessar o link A marketplace do mercado imobiliário, Arbo Imóveis, está com 24 vagas abertas. Com sede em Londrina (PR), a empresa busca candidatos com os seguintes perfis: desenvolvedor (júnior, pleno e sênior), com atuaçãoe remota; design lead (presencial); customer success (presencial); customer experience (presencial) e inside sales (presencial). Para se candidatar, os interessados devem acessar o link https://lp.arboimoveis.com.br/vagas





A fintech INCO Investimentos, que atua no setor de crowdfunding imobiliário, tem três vagas abertas e busca Analistas para as áreas de pessoas, estruturação e novos negócios. As posições são em formato home office e a empresa oferece benefícios como Caju e YouClub. Interessados devem enviar o currículo para sofia@inco.vc.





O SAS Brasil, instituição itinerante que leva saúde gratuita e alegria às regiões de vulnerabilidade de todo o país, busca uma médica (o) plantonista para atuar em atendimentos clínicos de plantão por telemedicina em home office. É necessário formação em medicina, CRM ativo, conhecimento em tratamento de covid-19, atendimento clínico e familiaridade com plataformas de tecnologia. Para se candidatar, basta enviar o currículo para o e-mail trabalhe@sasbrasil.org.br com o assunto "vaga platonista".





A getmore, plataforma de tecnologia e serviços de fidelização, está sempre de olho em pessoas de alto potencial para trabalho 100% remoto, em especial Desenvolvedores Elixir independentemente do nível de experiência. Interessados em integrar o banco de talentos da getmore podem enviar os currículos para rh@getmore.com.br.