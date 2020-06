Aades abre seleção com mais de 50 vagas só para mulheres

Um novo processo seletivo simplificado foi aberto pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aades/AM). Desta vez são oferecidas 57 vagas temporárias de nívies médio, técnico ou superior, exclusivas para mulheres. Os contratos são de dois anos sob o regime CLT.





As contratadas devem atuar no Projeto de Apoio à Nova Rede de Enfrentamento à Violência contra a mulher e de Incentivo à autonomia financeira (Nova Rede Mulher), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), em Manaus/AM.





Há chances para os argos de Assistente Administrativo (4), Assistente Social (17), Educadora Social (2), Educadora Social - diurno (6), Educadora Social - noturno (10), Motorista (1), Pedagoga (2), Psicóloga (3), Psicóloga II (11) e Técnica de Enfermagem (1).





As aprovadas receberão remuneração que varia de R$ 1.200,00 a R$ 2.688,89, para jornadas de trabalho 30 a 40 horas de trabalho semanal. Há ainda auxilio alimentação.





aqui. A taxa de partivipação custa de R$ 20 a R$ 40. As candidatas serão avaliadas por análise e pontuação das informações prestadas no formulário de inscrição. As inscrições poderão ser feitas até 10 de junhoA taxa de partivipação custa de R$ 20 a R$ 40. As candidatas serão avaliadas por análise e pontuação das informações prestadas no formulário de inscrição.