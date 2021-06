Programa Jovem Aprendiz da Nexa está com vagas exclusivas para mulheres

Processo seletivo para o Programa de Qualificação Profissional ocorre até o dia 23 de junho de 2021 (foto: Nexa/Divulgação)



Com o objetivo de capacitar e promover um ambiente mais plural na área de mineração, a Nexa, em parceria com o Senai-MG, irá oferecer cursos profissionalizantes e gratuitos na área de operações de mina e beneficiamento mineral nas cidades de Paracatu e Vazante.



De acordo com Faiara Eugênio, analista de desenvolvimento humano e organizacional (DHO) da Nexa, o programa tem como objetivo qualificar pessoas de ambas cidades e ampliar a participação feminina dentro da Nexa.



"A inclusão com foco em pluralidade no programa de aprendiz vai além de oferecer uma oportunidade de trabalho na Nexa. No curso, as participantes vão se capacitar em diversas frentes e, por isso, elas podem conquistar a própria independência."





Segundo Jhamilly Ferreira dos Anjos, de 23 anos, operadora na Nexa em Vazante, participar do programa foi fundamental para sua carreira. "Fazer parte do curso foi uma oportunidade única, já que sendo mulher as oportunidades de emprego parecem ser limitadas, mas a empresa tem um olhar diferente sobre isso. Na Nexa, coloco em prática tudo que aprendi e acredito que o programa pode fazer a diferença na juventude, pois oferece experiência."





Para participar do processo seletivo e, posteriormente do curso, as pessoas interessadas terão de passar por uma análise de perfil inicial, enviar um vídeo de apresentação, realizar entrevistas com as lideranças da Nexa e especialistas do Senai e, por fim, participar da aplicação de testes psicológicos e de aptidão física.



Após a seleção, as candidatas melhores posicionadas vão participar do curso sobre aprendizagem industrial em Manutenção de Equipamentos de Mineração e Operação de Mina e Tratamento de Minério.



Ambos os cursos serão compostos por aulas teóricas, práticas e terão a duração de um ano e seis meses. Ao final do programa, as pessoas vão receber certificado de qualificação profissional emitido pelo SENAI, válido em território nacional. Todas as etapas do programa, desde a seleção, são gratuitas.