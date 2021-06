Objetivo da ação é estimular o empreendedorismo feminino por meio de uma conexão em rede (foto: Free-Photos/Pixabay )

Capacitações gratuitas serão oferecidas durante o Conexão Delas. O evento 100% on-line é realizado pelo Sebrae Minas e Fecomércio-MG, entre 14 e 17 de junho. A iniciativa é voltada para mulheres que querem abrir ou melhorar a gestão dos seus negócios. As inscrições já podem ser feitas pelo site da Sympla, neste link.





Durante os quatro dias do evento, haverá uma programação com a participação de convidadas especiais, que vão contar suas histórias no comando dos negócios.



Também serão promovidas palestras e orientações sobre gestão de empresas, planejamento financeiro, acesso à crédito e marketing digital, entre outros assuntos importantes direcionados para a gestão do negócio. A abertura do Conexão Delas acontece no dia 14, segunda-feira, às 19h.





O objetivo da ação é estimular o empreendedorismo feminino por meio de uma conexão em rede e valorizar as competências, comportamentos e habilidades das mulheres que estão à frente das empresas ou que desejam empreender.





Serviço





Evento: Conexão Delas 2021

Conexão Delas 2021 Data: 14 a 17 de junho

14 a 17 de junho Inscrições e informações: ps://www.sympla.com.br/conexao-delas-2021__1209869htt

ps://www.sympla.com.br/conexao-delas-2021__1209869htt Transmissão: on-line e gratuita