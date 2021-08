PwC Brasil anuncia nova estratégia para contratações em Minas Gerais

“A Nova Equação” tem como foco duas necessidades interligadas que os clientes da firma de prestação de serviços integrados —desde auditoria até consultoria, passando por segurança cibernética, tecnologia, digital, ESG, estratégia, tax e forensics, entre outros— têm pela frente nos próximos anos.



A primeira é construir confiança, algo que nunca foi tão importante nem tão difícil em um contexto de incertezas, mudanças constantes e cobrança crescente de que as empresas sejam protagonistas em questões mais amplas como a desigualdade, a exclusão digital e as mudanças climáticas. As organizações precisam, cada vez mais, ganhar e manter confiança em uma ampla gama de tópicos que são essenciais para seus stakeholders. O sucesso depende da maneira como os executivos pensam e de mudanças fundamentais em cultura organizacional, sistemas e ambição.





A segunda é entregar resultados sustentáveis em um ambiente em que a competição e o risco de ruptura são mais intensos que nunca e as expectativas da sociedade nunca foram tão altas. As empresas precisam mudar de forma mais rápida e abrangente para atrair capital, talento e clientes. Muitas vezes, no entanto, iniciativas de transformação concebidas de forma superficial não entregam os resultados que prometem. É necessária uma nova abordagem.





“Com as profundas mudanças que vivenciamos e que continuarão nos próximos anos, o sucesso das organizações só será possível com a solidez de dois pilares: confiança e a entrega de resultados sustentáveis”, afirma Marco Castro, presidente da PwC Brasil.



“Para apoiar nossos clientes nesses desafios, vamos combinar criatividade, paixão e experiência com a melhor tecnologia. E por trás de tudo isso, estão nossas pessoas —uma comunidade de "solvers", que se unem de formas inesperadas para criar novas soluções para novos tempos. É disso que trata a nossa estratégia, a qual chamamos de 'A Nova Equação'”, explica o presidente.