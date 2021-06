PwC Brasil contrata jovens em todo o país

O candidato precisa ter inglês intermediário e disponibilidade para trabalhar 40 horas semanais (foto: Free-Photos/ Pixabay )



A PwC Brasil, empresa que atua na prestação de serviços de consultoria e auditoria, abriu inscrições para o programa Nova Geração de contratação de jovens talentos.



Os candidatos podem se inscrever, até o dia 27 de junho, pelo site



Em Minas Gerais, o escritório da PwC fica em Belo Horizonte.





Podem concorrer às vagas estudantes a partir do 1º ano (2º semestre) ou com até dois anos e meio depois de formados nos cursos de administração, ciências atuariais, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências sociais, cursos de TI, direito, gestão ambiental, engenharias, estatística, física e matemática.



12:15 - 15/04/2021 Stellantis abre 1.100 vagas para programa de jovens aprendizes inglês intermediário e disponibilidade para trabalhar 40 horas semanais (se estiver cursando a universidade em período que não o noturno, é necessário ter disponibilidade para alterar o horário de estudo para esse período).



Para apresentar mais detalhes sobre o Nova Geração, a PwC Brasil vai realizar uma live, no dia 15 de junho, às 16h, no YouTube. A empresa oferece práticas flexíveis de trabalho e está aceitando inscrições de onde o jovem estiver.





Os contratados vão trabalhar nas áreas de governança, riscos e controles; mercado de capitais, auditoria, asseguração de processos e controles e consultoria de negócios em tecnologia em uma empresa que é líder no mercado de prestação de serviços profissionais, presente em 155 países.



No Brasil, a PwC mantém 15 escritórios distribuídos por todas as regiões do país e é reconhecida por seu ambiente diverso e inclusivo.





Para Nathalia Isabella, que ingressou na PwC Brasil em dezembro de 2020, na área de assurance, ter participado do Nova Geração foi fundamental para seu crescimento profissional. "Eu não esperava que uma firma de auditoria fosse tão voltada para a tecnologia. Realmente, a empresa investe e faz você se desenvolver nesse meio. As pessoas que não têm conhecimento em novas tecnologias conseguem aprender aqui dentro e aplicar essas metodologias em seus próprios projetos", afirma.