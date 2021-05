VLI tem 22 oportunidades para jovens aprendizes em Minas Gerais

Entre as vagas para aprendizes, há postos nas áreas de eletromecânica e eletromecânica (foto: FunkyFocus/Pixabay)



A VLI, companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos, está com processo seletivo aberto para 22 vagas para jovens aprendizes de em Minas Gerais.



Deste total, 11 oportunidades são para aprendizes em eletromecânica em Divinópolis, oito para aprendizes em eletromecânica em Montes Claros e três para aprendizes em logística em Santa Luzia.





Podem se inscrever jovens com ensino médio completo e que tenham disponibilidade para uma jornada diária de oito horas. O curso, específico para a área de manutenção ferroviária, será desenvolvido em parceria com o Senai. O período de aprendizagem tem duração de até dois anos e há chances de efetivação quando ele for concluído.









Conforme a supervisora de atração e seleção da VLI, Kenya Consceição, a VLI é uma empresa dinâmica, atenta às novas tendências do mundo digital, que valoriza seu time, acredita no potencial dos jovens, investe no desenvolvimento de competências essenciais para o profissional do futuro e ainda contribui diretamente com o desenvolvimento econômico e social do país. "Trata-se de uma grande oportunidade para iniciar a carreira na ferrovia".