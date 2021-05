Vale abre cerca de 1.000 vagas para Jovem Aprendiz 2021

Para Minas Gerais, o programa da Vale disponibiliza mais de 500 vagas em diversas cidades (foto: Reprodução Internet)



Estão abertas, de 17 a 31 de maio, as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2021 da Vale. Ao todo, serão cerca de 1.000 vagas distribuídas entre os estados de Minas Gerais, Pará, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Rio de Janeiro.



O programa é uma das principais portas de entrada para a Vale e tem o objetivo de ampliar as possibilidades de crescimento profissional e inserção qualificada de jovens no mercado de trabalho.



processo seletivo pessoas de 18 a 22 anos que tenham concluído o ensino médio. Os candidatos só poderão se inscrever para vagas no estado onde residem, mesmo em locais em que o trabalho seja 100% remoto, e ter disponibilidade para trabalhar pelo período de 6 horas. As inscrições podem ser feitas pelo site Podem se candidatar aopessoas de 18 a 22 anos que tenham concluído o ensino médio. Os candidatos só poderão se inscrever para vagas no estado onde residem, mesmo em locais em que o trabalho seja 100% remoto, e ter disponibilidade para trabalhar pelo período de 6 horas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.vale.com/oportunidades









Para a gerente global de Atração de Talentos da Vale, Mira Noronha, programas como esse são extremamente importantes, pois costumam ser a porta de entrada para o jovem ingressar em uma grande empresa.



"Sabemos o quanto a primeira oportunidade de trabalho em uma grande empresa, como a Vale, pode marcar positivamente a vida de um jovem, além de trazer uma transformação social, econômica e educacional profunda. Queremos estar ao lado deles neste momento tão importante que é o primeiro emprego", reforça.



Processo seletivo





Todo o processo será on-line e às cegas até a última etapa. Este é um método de seleção no qual informações como gênero, etnia, idade, faculdade, endereço, estado civil, deficiências, entre outras, são omitidas durante o processo seletivo.



O objetivo é evitar que vieses inconscientes influenciem a escolha dos candidatos e promover uma seleção baseada na avaliação de potencial e capacidade de realização futura.





A seleção será dividida em seis etapas, todas eliminatórias. As fases incluem inscrições e avaliações, dinâmica de grupo, painel com gestores e gestoras, exames médicos admissionais e divulgação de resultados. Todas as etapas do processo devem ser acompanhadas pelo site.





O Programa Jovem Aprendiz inclui também oportunidades para pessoas com deficiência e, para eles, não existe limite de idade. A Vale estimula fortemente a inscrição de pessoas com deficiência, de acordo com sua política de promover a inclusão e valorizar a diversidade.



Benefícios

Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio, assistência médica, seguro de vida, transporte e programa de assistência ao empregado. Além disso, o programa oferece vale-alimentação e refeição na fase prática.



Serviço

Vale: Programas Jovem Aprendiz 2021 Inscrições: 17 a 31 de maio de 2021 Vagas: cerca de 1.000 vagas para os estados de MG, PA, BA, MA, ES, MS e RJ. Inscrições: www.vale.com/oportunidades