PwC Brasil contrata jovens talentos para a área de consultoria tributária

Para participar do programa, é preciso que o estudante esteja cursando direito, administração, ciências contábeis, ciências econômicas, comércio exterior, relações internacionais, cursos de TI ou engenharias e tenha inglês a partir do nível intermediário.

Acelerar carreiras e desenvolver oportunidades



Segundo a PwC Brasil, o objetivo do Nova Geração é "acelerar carreiras e desenvolver oportunidades no mercado de trabalho para jovens talentos que estão dispostos a ajudar os clientes a tomar decisões bem fundamentadas e a operar de maneira eficaz, assumindo um papelno debate com autoridades fiscais e governos de todo o mundo, colaborando para a maneira como o mercado atual pensa sobre tributação”.Presente no Brasil há mais de 100 anos, a PwC Brasil ( https://www.pwc.com.br/ ) faz parte de um network de firmas que atuam em 155 países, com cerca de 276 mil profissionais dedicados à prestação de serviços de qualidade em auditoria e asseguração, consultoria tributária e societária, consultoria de negócios e assessoria em transações.