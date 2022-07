DPE-MT lança edital de novo concurso; inicial chega a R$ 24,8 mil

(foto: REPRODUÇÃO/REDES)

Período de inscrições será aberto no dia 11 de julho e será encerrado no dia 12 de agosto. Os interessados poderão se inscrever no site da banca. O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 321 poderá ser efetuado até o dia 12 de agosto.

Poderão ser isentos os candidatos que demostrem renda mensal líquida individual de até um salário mínimo e meio ou renda mensal líquida familiar de até três salários mínimos ou que se encontrem desempregados, na forma da Resolução nº 143/2021/CSDP e da Lei Estadual nº 6.156, de 28 de dezembro de 1992.

A seleção será composta pelas seguintes fases: prova preliminar objetiva, prova escrita específica e prova oral, todas estão previstas para serem aplicadas em Cuiabá/MT e nos seguintes dias:

Primeira Etapa:Prova Preliminar Objetiva - dia 09/10/2022 no período da manhã;

Segunda Etapa:Primeira Prova Escrita Específica dia 17/12/2022 no período da tarde;Segunda Prova Escrita Específica - dia 18/12/2022 no período da manhã;Terceira Prova Escrita Específica – dia 18/12/2022 no período da tarde.

Terceira Etapa: Prova Oral: período a definir

Outras vagas em MT

O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (TRT-MT), com sede em Mato Grasso, publicou o edital de abertura do novo certame no Diário Oficial da União desta sexta-feira (1/7). O novo concurso visa o preenchimento de duas vagas para analista judiciário e técnico judiciário, além de formação de cadastro reserva. Ganhos mensais chegam a R$12.455,30.

Interessados poderão se inscrever a partir do dia 04 de julho até o dia 29 do mesmo mês. As inscrições poderão serem realizadas através do site da banca, a Fundação Carlos Chagas. As oportunidades são para os cargos de Técnico Judiciário (nível médio) cuja a taxa é de R$ 75,00 e para Analista Judiciário que o valor é de R$ 95,00.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes