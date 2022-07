TRT-MT abre concurso para analistas e técnicos com salários de até R$ 12,4 mil

(foto: TRT-MT/ Divulgação)

Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (TRT-MT) , com sede em Mato Grasso, publicou o edital de abertura do novo certame no Diário Oficial da União desta sexta-feira (1/7). O novo concurso visa o preenchimento de duas vagas para analista judiciário e técnico judiciário, além de formação de cadastro reserva. Ganhos mensais chegam a R$12.455,30.

As chances imediatas são para Área Apoio Especializado Especialidade Tecnologia da Informação em ambos os cargos. Ademais são oferecidas outras 17 especialidades para cadastro reserva. "Apesar do pequeno número de vagas abertas, o candidato bem colocado tem chance de ser convocado para tomar posse, inclusive naqueles cargos com formação de cadastro de reserva, dada a possibilidade de virem a ficar vagos durante o período de validade", afirma o TRT.

interessados poderão se inscrever a partir do dia 04 de julho até o dia 29 do mesmo mês. As inscrições poderão serem realizadas através do site da banca , a Fundação Carlos Chagas. As oportunidades são para os cargos de Técnico Judiciário (nível médio) cuja a taxa é de R$ 75,00 e para Analista Judiciário que o valor é de R$ 95,00.

As Provas Objetivas e a Prova Discursiva-Redação está prevista no dia 11 de setembro em Cuiabá (MT).As provas objetivas serão compostas por conhecimentos básicos e específicos. Dentre as disciplinas em comum em todos cargos são: Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio-Lógico e Legislação. Os exames serão aplicados em turnos diferentes, sendo

No período da MANHÃ: para o cargo de Técnico Judiciário, todas as Áreas e Especialidades e

No período da TARDE: , todas as Áreas e Especialidades

Aprovados receberão salários mensais no valor de R$12.455,30 para o cargo de analista judiciário (podendo chegar a R$14.271,70 para a especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal) e R$ 7.591,37para a função de técnico judiciário.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.