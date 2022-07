Vagas em Brasília! Conselho Federal de Odontologia abre concurso com 300 chances

(foto: CFO/ Divulgação)

Conselho Federal de Odontologia (CFO) ,com sede no Distrito Federal, lançou nesta segunda-feira (4/7) o edital do concurso público para provimento de 300 vagas, sendo 11 para contratação imediata e 289 para formação de cadastro reserva para cargos de nível médio, nível técnico e nível superior do quadro de pessoal do CFO, sendo eles:

Agente Operacional

Técnico Administrativo

Técnico em Tecnologia da Informação

Analista Geral

Analista de Desenvolvimentode Sistemas de Informação

Analista de Suporte de Tecnologia da Informação

Contador

Procurador Jurídico

Inscrições ficarão abertas até o dia 04 de agosto e serão admitidas exclusivamente a inscrição via internet, no site do Instituto Quadrix, banca organizadora. Valor da taxa de inscrição será de R$ 70,00 para os cargos de nível médioe nível técnico e R$ 90,00 para os cargosde nível superior.

O concurso público compreenderá a aplicação das seguintes fases:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de nível superior;

As fases do concurso público serão realizadas no Distrito Federal e estão previstas para serem aplicadas no dia 11 de setembro no turno da manhã para os cargos de nível superior e no turno da tarde para as funções de nível médioe nível técnico. A prova objetiva será composta de 120 itens de peso 1 cada um.Este exame avaliará as habilidades e os conhecimentos básicos, complementares e específicos do candidato.

Já sobre a prova discursiva o edital informa "valerá 10 pontos e consistirá na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, a respeito de temarelacionado aos conhecimentos específicos do cargo".

Confira o cronograma na íntegra!

Em relação a remuneração, os aprovados receberão ganhos mensais que varia entre R$ 3.025,00 e R$ 9.075,00. Além do salário base serão acrescidos os seguintes benefícios: Auxílio alimentação, no valor de R$ 1.298,00, Plano de Assistência Médica e Hospitalar e Auxílio transporte. Jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes