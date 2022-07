Mais de 12 mil vagas de concursos estão com inscrições abertas nesta semana

(foto: Arquivo/CB)

Diversas vagas de concursos públicos estão abertas nesta semana. Os certames contemplam mais de 12.600 vagas, além de formação de cadastro reserva. São oportunidades para todos os níveis de escolaridade.Confira todas as oportunidades abaixo:

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF-MG) lançou edital para provimento de 431 vagas para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual (AFRE) em três especialidades. As inscrições ficarão abertas no período de 29 de agosto até o dia 29 de setembro de 2022. Elas poderão serem feitas por intermédio do site da banca. Saiba mais!

Sefaz-AP

DPE-MT

A Secretaria de Estado da Administração do Estado do Amapá (Sefaz-AP) lançou edital de abertura de seu novo concurso público. O certame irá ofertar 253 vagas para formação de cadastro reserva. Deste quantitativo 13 serão reservadas a candidatos com deficiência. Ganhos mensais ofertados são no valor de R$ 22.019,25. As inscrições ficarão abertas no período entre 4 de julho e 8 de agosto. Saiba mais!

Edital foi publicado na sexta-feira (1/7) e assegura a oferta de 20 vagas para defensor cuja remuneração é de R$ 24.895,43. Período de inscrições será aberto no dia 11 de julho e será encerrado no dia 12 de agosto. Saiba mais!

TRT-MT

O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (TRT-MT), com sede em Mato Grasso, publicou o edital de abertura do novo certame no Diário Oficial da União desta sexta-feira (1/7). O novo concurso visa o preenchimento de duas vagas para analista judiciário e técnico judiciário, além de formação de cadastro reserva. Ganhos mensais chegam a R$12.455,30. As inscrições estarão abertas a partir do dia 04 de julho até o dia 29 de julho. Saiba mais!

PM-RN

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PM-RN) lançou nesta sexta-feira (1/7) o edital de abertura do concurso público com a oferta de 132 vagas para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar. Do total de vagas serão reservadas 26 chances para candidatos autodeclarados pretos e pardos. A remuneração ofertada é no valor de R$ 5.357,73. O período de inscrições será aberto na próxima segunda-feira (4/6) e se estenderá até o dia 01 de agosto. Saiba mais!

SEEDF

A Secretaria de Educação do Distrito Federal divulgou o novo edital do concurso público que oferta 4.254 vagas para diversos cargos de nível superior. Os salários variam entre R$ 4.076,99 e R$ 5.497,13. Os interessados podem se inscrever entre 2 e 31 de agosto, por meio do site do Instituto Quadrix, banca organizadora do certame. As taxas de participação são de R$ 56 (gestor) e R$ 83 ( professor e pedagogo). Saiba mais!

MPC-SC

O Ministério Público de Contas de Santa Catarina (MPC-SC) lançou dois editais juntos ofertam 87 vagas para carreiras de nível médio e superior. Deste total 12 oportunidades são para contratação imediata e 75 para formação de cadastro de reserva. O periódo de inscrição ficará aberto até o dia 6 de julho. Remuneração chega a R$32 mil. Saiba mais!

SAD-PE

ANP

SEST SENAT

IME

Foram lançados dois editais de concurso público para provimento de 81 vagas temporárias para os níveis médio, técnico e superior. As inscrições podem serem realizadas pelo seguinte site no período de 5 de julho até o dia 24 do mesmo mês. Aprovados receberão uma remuneração que varia entre R$ 1.200,00 e R$ 7.514,74, e cumprirão uma carga horária que varia entre 30 e 40 horas semanais. Saiba mais! A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou, no Diário Oficial desta quarta-feira (29/6), um novo edital de concurso com 48 vagas temporárias de nível superior. O salário será de R$6.130, para jornada de 40 horas. As inscrições podem ser realizadas de 11 de julho até 1 de agosto, por meio do site do Cebraspe. A taxa é de R$149,40. Saiba mais! Serviço Social do Transporte (SEST SENAT) lançou edital de abertura do seu novo concurso público. As vagas são destinadas para Brasília-DF e são para os cargos de Psicólogo, Odontólogo (Dentística) e Odontólogo (Endodontia), uma para cada cargo. O período de inscrição será encerrado no dia 05 de julho. Aprovados receberão um salário mensal de R$ 2.676,06 para a função de Psicólogo e de R$ 4.922,34 para os cargos de odontólogo. Saiba mais!

O Instituto Militar de Engenharia publicou dois editais para quem deseja se graduar como engenheiro militar da ativa ou da reserva. Ao todo, os dois documentos oferecem 92 vagas de nível médio. Os interessados em ingressar na carreira militar poderão se inscrever no período entre 1º de junho a 11 de julho. Saiba mais!

AFL-EL e a DRF-SAN

A Alfândega da Receita Federal do Brasil de Belém (ALF/BEL) e a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santarém (DRF/SAN) lançaram de maneira conjunta o edital para uma nova seleção. As inscrições estarão abertas a partir do dia 26 de maio e encerradas em 15 de julho. Saiba mais!

SEE-PE

O Governo de Pernambuco lançou edital de concurso para professor da educação básica. O certame oferece 2.907 vagas em diversas áreas de formação, de acordo com a Secretaria de Educação e Esportes (SEE), com remuneração de R$ 3.900 para jornada de 200 horas e R$ 2.925 para 150 horas. As inscrições devem ser feitas de 23 de junho a 18 de julho. Saiba mais!

Ministério Público de Goiás

O Ministério Público de Goiás (MPGO) lançou de forma conjunta quatro certames para provimento de vagas para os cargos de nível fundamental. As inscrições já podem ser feitas no site do MP e serão encerradas em 8 de julho. A remuneração inicial de todos os cargos é de R$ 3.549,56.

Tribunal Regional do Trabalho da 19ª região

O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª região , em Alagoas, publicou um novo edital de abertura do concurso público para provimento de 10 vagas imediatas e cadastro reserva para os cargos de nível técnico e superior. O período de inscrição estará aberto a partir do dia 13 de junho e se estenderá até o dia 6 de julho. Aprovados receberão uma remuneração inicial no valor de R$ 12.455,30. Saiba mais!

Conselho Federal de Fonoaudiologia

Polícia Militar do Espírito Santo

O Conselho Federal de Fonoaudiologia, com sede em Brasília-DF, publicou edital de abertura do novo certame. A seleção oferta 100 vagas, distribuídas para os cargos de técnico administrativo, analista administrativo, analista administrativo (financeiro), analista de tecnologia da informação. As inscrições já estão abertas e serão encerradas no dia 11 de julho. . Saiba mais!

A Polícia Militar do Estado do Espírito Santo está realizando três concursos públicos para os níveis médio e médio/técnico. Juntos ofertam 1.052 vagas para os cargos de soldado combatente, auxiliar de saúde e músicos. O período para se cadastrar começou nesta terça-feira (7/6) e vai até o dia 7 de julho. O salário após o curso de formação pode chegar a R$4.035,79. Saiba mais!

Tribunal de Justiça do Piauí (TJ PI)

Conselho Regional de Medicina do Piauí

Tribunal de Justiça do Piauí (TJ PI) publicou o edital. São ofertadas 80 vagas distribuídas entre as áreas Judiciária, Administrativa e apoio especializado. Salário inicial pode chegar a R $10 mil. As incrições podem ser realizadas até o dia 11 de julho. Saiba mais!

O Conselho Regional de Medicina do Piauí (CBM-PI) tornou público nesta segunda-feira (6/6) o edital de abertura do concurso público para provimento de 78 vagas para o cargo de assistente administrativo (nível médio). Remuneração é de R$ 1.523,51 mais benefícios. O prazo para se inscrever já está aberto e será encerrado no dia 11 de julho. Saiba mais!

TCE-MS

O Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul publicou um novo edital de concurso para a carreira de procurador de contas substituto. Os servidores vão atuar no para atuar no Ministério Público de Contas do estado (MPC). A oferta imediata é de 3 vagas para a carreira. Os selecionados irão atuar na sede do MPC, em Campo Grande, na capital. Os interessados em uma oportunidade no TCE MS já podem se inscrever. O prazo para realizar o cadastro vai até 8 de julho, pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fundapec), banca organizadora da seleção. Saiba mais!

TRT-PR

O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-PR), com sede no Paraná, lançou edital o edital de abertura do concurso visa o provimento de cargos do quadro permanente de pessoal do TRT-PR e formação de cadastro de reserva. Ao todo são ofertadas vagas para analista judiciário-área judiciária, analista judiciário – área administrativa – especialidade contabilidade e analista judiciário – área judiciária – especialidade oficial de justiça avaliador federal, além de técnico judiciário - área administrativa.

O período de inscrições ficará aberto, exclusivamente via internet, no site da banca, o Instituto Fundação Carlos Chagas (FCC)a partir das 10h do dia 20 de junho às 14h do dia 12 de julho (horário de Brasília). Para inscrever-se o candidato deverá acessar o site da banca e efetuar a inscrição da seguinte maneira: ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os dados pela internet.

Coren RO

O Conselho Regional de Enfermagem do estado de Rondônia (Coren RO) abriu concurso para os cargos de assistente técnico administrativo, analista de sistema e enfermeiro fiscal. Ao todo são ofertadas 5 vagas, além de cadastro reserva. As inscrições serão realizadas somente via internet, até 14 de julho.Saiba mais!

PMES

O governo do Espírito Santo lançou dois editais de abertura de concurso público para provimento de vagas para o quadro de pessoal da Polícia Militar do Espírito Santo. Os dois asseguram a oferta de 59 vagas para a carreira de oficiais e distribuídas para as áreas de saúde e músicos. O período para a realização das inscrições já está aberto e será encerrado no dia 14 de julho. Interessados poderão se inscrever, por meio do site da banca, Instituto AOCP. O valor da taxa será de R$82. Saiba mais!

Banrisul

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) lançou o edital de abertura de seu novo concurso. A seleção ofertará 274 vagas para o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação. Desse quantitativo, 79 serão reservadas às pessoas com deficiência, pessoas negras, candidatos trans e indígenas. Os interessados poderão se inscrever a partir do dia primeiro de julho e o período de inscrições permanecerá aberto até o dia 18 de julho. Saiba mais!

PMSP

A Polícia Militar do estado de São Paulo divulgou um novo edital para a carreira de soldado de 2ª classe, cargo que exige o nível médio. A oferta é de 2.700 vagas com remuneração inicial de R$3.875,27. Os interessados podem se inscrever do dia 24 de junho ao dia 20 de julho. Saiba mais!