Pedro Bial diz que só entrevistaria Lula com detector de mentiras

Pedro Bial é criticado por dizer que precisaria de detector de mentiras para entrevistar Lula (foto: Divulgação/TV Globo) Pedro Bial disse nessa quarta-feira (14/4) em entrevista para o programa “Manhattan Connection", na TV Cultura, que só entrevistaria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com um polígrafo. O equipamento é utilizado para detectar mentiras do interrogado.



Nas redes sociais, muitos internautas criticaram a fala do jornalista e relembraram convidados que já passaram pelo "Conversa com Bial", como Flordelis e Sergio Moro.









"O Lula já até disse que gostaria de fazer o programa comigo, mas tinha que ser ao vivo. Pode até ser ao vivo, mas teria que ter um polígrafo acompanhando todas as falas dele", responde o jornalista Pedro Bial (@PBiaL) no #ManhattanConnection pic.twitter.com/LZhBDRiY7H %u2014 TV Cultura (@tvcultura) April 15, 2021

O programa “Conversa com Bial” está há cinco anos no ar e possui um rol de convidados muito diverso: artistas, estudiosos das mais variadas áreas e autoridades.





Entre os entrevistados citados pelos internautas está a deputada federal Flordelis (PSD-RJ), apontada como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo.





Pedro Bial e Flordelis em 'Entrevista com Bial' (foto: Reprodução/TV Globo)







Outro nome também relembrado pelos internautas é do ex-ministro Sergio Moro, que condenou Lula na Operação Lava Jato. Agora, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu as condenações do ex-presidente e analisa a imparcialidade do juiz no processo.





Pedro Bial e Sergio Moro em 'Entrevista com Bial' (foto: Reprodução/Redes Sociais)