Lula ou Bolsonaro? FHC vai apoiar candidato que tenha força contra os dois

FHC foi o 34º presidente da República Federativa do Brasil entre 1995 e 2003 (foto: Agência Brasil/Reprodução) ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) defendeu, nesta terça-feira (06/04), uma candidatura de centro. FHC afirmou que está disposto a apoiar “qualquer nome” que tenha força suficiente para competir com Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



"Qual é o nome que vai ser capaz de fazer isso? Aquele que tem apoio popular. Eu estou disposto a me curvar a qualquer um deles que tenha apoio popular e seja capaz de apresentar um programa que leve ao crescimento, à distribuição de renda e à democracia eu apoio. Não é fácil ganhar do Lula ou do Bolsonaro. É preciso ter ressonância popular", afirmou o ex-presidente para rádio CBN.





Ao ser questionado sobre uma possível candidatura de Ciro Gomes (PDT), FHC afirmou que o apoiaria caso ele conseguisse “levantar o povo”.





O tucano também citou os nomes do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB); do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) e do apresentador Luciano Huck.

Fernando Henrique foi o 34º presidente do Brasil, entre 1995 e 2003.