FHC e Lula selam a paz em almoço, indicando aliança para as eleições 2022

(foto: Ricardo Stuckert/Instagram Lula Oficial)



A troca de farpas parece deve ficado para trás entre os ex-presidentes Luís Inácio Lula da Silva (PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB), ambos também presidentes de honra de seus respectivos partidos. Ao menos é o que parece selar a foto divulgada na manhã desta sexta-feira (21/05), na conta pessoal de Lula no Instagram.





Antes dessa foto, registro de um almoço ocorrido em São Paulo a convite de Nelson Jobim e Lula vinham trocadoem suas recentes declarações à imprensa e em programas televisivos – a exemplo do que correu recentemente no programa Conversa com Bial, da TV Globo, que recebeu FHC para para um bate-papo. Jobim foi ministro da Defesa de Lula e da Justiça de FHC. Atualmente, é presidente do conselho do BTG Pactual.



O perfil oficial de Lula revelou que o encontro, na casa de Jobim, teve "muita democracia no cardápio". "Os ex-presidentes tiveram uma longa conversa sobre o Brasil, sobre nossa democracia, e o descaso do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia".

Bolsonaro reage

Antes mesmo dessa foto, o presidente Jair Bolsonaro já havia começado a atacar o ex-presidente FHC por conta de sua declaração de que poderia votar em Lula, caso as forças de direita e de centro não consigam viabilizar um candidato para disputar a Presidência da República.



“Esse FHC está dizendo que vai votar no Lula. Cara de pau”, disse o chefe do Executivo, afirmou Bolsonaro.



Em entrevista a uma revista francesa, Lula admitiu que será candidato no ano que vem “contra Bolsonaro”.

Nesta sexta-feira, mais uma pesquisa de intenção de voto para presidência da República foi divulgada , mostrando que Lula venceria Bolsonaro no segundo turno.