Bolsonaro: FHC é 'cara de pau' por dizer que vai votar no Lula

Bolsonaro criticou Fernando Henrique Cardoso por dizer que votaria em Lula (foto: Reprodução/Instragram)

Conhecido por declarações polêmicas, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ironizou nesta quinta-feira (20/5) o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso durante a habitual transmissão ao vivo nas redes sociais.





"Esse trabalho é muito bem-vindo e ajuda a pacificar o campo. Ele não pode continuar em guerra, como vimos antes do governo Temer, o próprio PT, nos governos Lula e Dilma, que foram recordistas em invasões de terra. Até no governo FHC também existia. Até teve uma passagem bastante notória naquele momento, em que invadiram a fazenda do FHC”, afirmou o presidente.





“Dá vontade de soltar um dinheirinho do MST da fazenda do FHC para eles invadirem de novo. Quem sabe ele aprende”, completou Bolsonaro.

O episódio comentado pelo atual chefe do Executivo ocorreu em 2002, quando o MST invadiu a fazenda dos filhos de FHC, em Buritis (Minas Gerais).



O governo classificou a ação de "eleitoral" na época, responsabilizado o PT.