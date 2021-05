Pazuello sobre Bolsonaro: 'Ele fala de pronto e o que vem à cabeça'

Pazuello confirmou que as principais ações de enfrentamento à COVID eram de responsabilidade de Bolsonaro (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)



O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello disse, em depoimento na CPI da COVID do Senado, nesta quinta-feira (20/5), que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) “fala de improviso e o que vem à cabeça”, sendo necessário que suas frases sejam revistas depois.

A declaração foi feita quando Pazuello foi questionado pelo senador Fábio Contarato (Rede-ES) sobre o fato de o presidente ter afirmado que cancelaria a compra de 46 milhões de doses de vacinas do Instituto Butantan, um dia depois de o Ministério da Saúde confirmar a aquisição dos imunizantes.

“Sabemos como é o nosso presidente da República. Ele fala de improviso, ele fala de pronto, como vem à cabeça, como ele pensa. Essa é a verdade. Esse é o presidente da República que foi eleito. Não podemos esconder o sol com a paneira. E algumas coisas precisam ser corrigidas depois, reconversadas”, afirmou Pazuello.

Segundo o ex-chefe da pasta, não houve qualquer ordem direta de Bolsonaro para cancelar a compra das doses do Butantan.

O ex-ministro da Saúde afirmou que convenceu Bolsonaro de que as doses seriam adquiridas depois que elas fossem aprovadas pela Anvisa: “É óbvio que quando o presidente foi falar comigo, eu conversei com ele sobre isso. Expliquei que as contratações (de vacinas do Butantan) seriam feitas quando tivéssemos uma legalidade e a aprovação da Anvisa. Ele disse: 'Ah tá, assim está tudo bem'”.

Pazuello também repetiu que Bolsonaro orientava o próprio Ministério da Saúde nas ações de enfrentamento ao coronavírus: “A política ampla de combate à pandemia é da presidência da República”.

Depoimentos

Eduardo Pazuello seria ouvido incialmente em 5 de maio, seguindo a linha do tempo do comando da pasta, mas alegou que estava em isolamento após contato com pessoas com suspeitas de COVID-19.



A CPI da COVID, instalada no Senado em 27 de abril deste ano, apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. Os depoimentos tiveram início em 4 de maio, com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde.

No dia seguinte, Nelson Teich, sucessor de Mandetta no cargo, depôs. No dia 6 de maio, foi a vez de Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, prestar depoimento. Em 11 de maio, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, depôs.

Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo federal, foi ouvido pelos senadores na última quarta-feira (12/5), seguido de Carlos Murillo, ex-presidente da Pfizer no Brasil e atual presidente regional da empresa na América Latina. O boliviano prestou depoimento à CPI na quinta-feira (13/5) da semana passada.

Nesta semana, a CPI deu início às oitivas com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na última terça-feira (18/5). As oitivas serão retomadas na próxima terça-feira (25/5), com depoimento de Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde.