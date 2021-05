Simone Tebet sobre Pazuello: 'Vestimos uma camiseta com um alvo no peito'

Simone disse que 'Pazuello não fez chover no ministério' (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Simone Tebet (MDB-MS) fez um discurso emocionado durante o depoimento do pandemia. A senadora(MDB-MS) fez um discurso emocionado durante o depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na CPI da COVID , mas não deixou de fazer críticas pesadas à atuação do ex-chefe da pasta o enfrentamento à

Ela comparou a pandemia no Brasil a um conflito armado, em que os soldados foram colocados sem armas.

“Estamos em uma guerra civil não declarada. O Ministério da Saúde nos deixou em campo aberto, sem armas, porque não temos vacina. Com isso, vestimos uma camiseta com um alvo no peito ou no pulmão”.

Ministério da Saúde é o mesmo que perguntar se a chuva molha”.





Em outro momento, a deputada citou uma declaração de Pazuello, que afirmou que “dizer para o general se tem gestão noé o mesmo que perguntar se a chuva molha”.

“Vossa Senhoria, no ministério, não fez chover. Aliás, nem soprou uma brisa para que nuvens de chuva pudessem chegar", disparou a senadora.

“Vossa senhoria não utilizou o melhor Plano de Imunizações do mundo, porque não havia vacinas e nem como aplicá-las. Não fizemos o dever de casa”, completou a senadora.

Ela também lembrou das 440 mil vidas perdidas na pandemia: “A CPI é um grito dos inocentes que partiram. Eu como muitas mães ou filhas do país, estamos comovidas pelo que tem ocorrido nesse momento”.

Depoimentos

Eduardo Pazuello seria ouvido incialmente em 5 de maio, seguindo a linha do tempo do comando da pasta, mas alegou que estava em isolamento após contato com pessoas com suspeitas de COVID-19.

A CPI da COVID, instalada no Senado em 27 de abril deste ano, apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. Os depoimentos tiveram início em 4 de maio, com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde.

No dia seguinte, Nelson Teich, sucessor de Mandetta no cargo, depôs. No dia 6 de maio, foi a vez de Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, prestar depoimento. Em 11 de maio, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, depôs.

Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo federal, foi ouvido pelos senadores na última quarta-feira (12/5) , seguido de Carlos Murillo, ex-presidente da Pfizer no Brasil e atual presidente regional da empresa na América Latina. O boliviano prestou depoimento à CPI na quinta-feira (13/5) da semana passada.

Nesta semana, a CPI deu início às oitivas com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na última terça-feira (18/5). As oitivas serão retomadas na próxima terça-feira (25/5), com depoimento de Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde.