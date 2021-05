Pazuello diz que responsabilidade por crise sanitária é de todos os gestores

Em depoimento à CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello afirmou que há responsabilidade pela situação da pandemia no Brasil em todos "os níveis" de gestão.



"Todos os gestores em todos os níveis são responsáveis. Há responsabilidade em todos os níveis, claro que há, cada um no seu nível", disse o ex-ministro em resposta a senadora Leila Barros (PSB-DF). Pazuello ainda negou que fosse o único ou principal culpado pela crise sanitária enfrentada no País. "Claro que não", disse ele.



Pazuello voltou a dizer que a responsabilidade pelo problema de desabastecimento de oxigênio em Manaus é de responsabilidade do Estado do Amazonas e da White Martins, empresa fornecedora. "É obvio se eu tivesse sido acionado antes teria agido antes", disse ele, que alegou ainda ter tentado "o tempo todo" antecipar a compra de vacinas e evitar mortes.