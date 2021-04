STF, Lava-Jato, Moro, Lula e a lição que fica

(foto: Carlos Reis/Flickr)

Nunca antes na história deste País, como diria aquele notório meliante de São Bernardo, o líder da maior quadrilha de assalto a cofres públicos da história mundial e agora transformado em vítima de juízes malvados, um grupo de agentes públicos, com o apoio irrestrito da ampla maioria da sociedade, ousou enfrentar, de forma tão dura e audaciosa, as elites corruptas da política e do mundo empresarial.









STF (Supremo Tribunal Federal) já formou maioria (por ora, 7x2) e decidiu a STJ (Superior Tribunal de Justiça). O pleno do(Supremo Tribunal Federal) já formou maioria (por ora, 7x2) e decidiu a suspeição do ex-juiz Sergio Moro , nos dois processos em que o magistrado condenou o ex-presidente Lula à prisão, por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, contrariando três desembargadores de segunda instância e ao menos cinco ministros do(Superior Tribunal de Justiça).





Moro, perseguidos em uma caçada virulenta e revanchista. Mas, ainda antes disso, por vontade do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que nomeou para a PGR (Procuradoria Geral da República) Augusto Aras, e, para o Supremo, o ministro Kássio Nunes Marques, ambos ferrenhos combatentes da Lava Jato, a Operação já havia sido extinta e seus principais procuradores, assim como, perseguidos em uma caçada virulenta e revanchista.





suspeição ainda resta a declarar? Contudo, o mais incrível em toda essa farsa jurídica, é que o próprio pleno do Tribunal já julgou anuladas as decisões do ex-juiz federal . Diante disso, cabe perguntar: como alguém pode ser considerado suspeito em processos que nem sequer existem? Se a suspeição é a “parcialidade” do magistrado nas condenações, e se essas condenações foram anuladas, que raio deainda resta a declarar?





jamais será condenado outra vez. Dezenas de réus confessos, como Marcelo Odebrecht, poderão recorrer de suas penas e multas sob os mesmos argumentos falaciosos de suspeição (de Sergio Moro) ou de incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba. E os agentes que participaram da Operação Lava-Jato, como O resultado final é que Lula jamais será condenado outra vez. Dezenas de réus confessos, como Marcelo Odebrecht, poderão recorrer de suas penas e multas sob os mesmos argumentos falaciosos de suspeição (de Sergio Moro) ou de incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba. E os agentes que participaram da Operação Lava-Jato, como Deltan Dallagnol , poderão ser julgados e punidos.





O recado que o STF, capitaneado por Gilmar Mendes, luxuosamente auxiliado por Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, todos estes, aí sim, muito mais do que suspeitos , passa à sociedade e aos agentes públicos, é simples e direto: não mexam conosco! Não mexam com nossos padrinhos políticos! Não mexam com o Brasil! Queremos o País assim! Gostamos Dele assim! Ganhamos com Ele assim! Precisa desenhar?