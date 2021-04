EUA x Brasil e o caso Floyd: uma grande nação, só com uma grande Justiça

Derek Chauvin manteve por longo tempo joelho no pescoço de George Floyd e causou morte dele por asfixia (foto: Reprodução/Youtube)

Estados Unidos - ou ao menos a parte decente do país norte-americano - celebram a Os- ou ao menos a parte decente do país norte-americano - celebram a condenação do ex-policial Derek Chauvin , pelo assassinato de George Floyd , em maio do ano passado, em Mineápolis, durante abordagem policial que resultou na morte, por asfixia, do homem negro com então 47 anos.









Em menos de um ano, portanto, a Justiça americana prendeu, processou, julgou e condenou o assassino. Nada de recursos infinitos, nada de idas e vindas, nada de faz-de-conta. Aliás, o ex-policial já saiu da corte algemado e seguiu direto para a cadeia, de onde só sairá após o cumprimento integral da pena.





CASO MADOFF





Bernard Madoff, um magnata de Wall Street, entrou para a história como um dos maiores golpistas do mundo. Preso em 2008, por ter criado e operado um esquema de “pirâmide financeira” , que resultou em perdas da ordem de 85 bilhões dólares, Bernie fora condenado, em 2009, a 150 anos de cadeia.





prisão para que pudesse passar os últimos dias e morrer em casa. Nesta quarta-feira (14), aos 82 anos, o golpista faleceu na prisão federal de Butner, Carolina do Norte , em decorrência de uma doença renal. Em fevereiro do ano passado, já em estado crítico de saúde, seus advogados pediram o relaxamento dapara que pudesse passar os últimos dias e morrer em casa.





A despeito do prestígio e poder que tinha, além da idade e do estado avançado da doença - os médicos lhe deram no máximo mais 18 meses de vida -, o pedido de liberdade antecipada foi simplesmente ignorado pela Justiça americana, que não encontrou razão, nem mesmo humanitária, para atendê-lo.





LULA









A surpreendente decisão chocou todo o País e, por que não?, o mundo, já que a alegada incompetência fora anteriormente analisada - e negada! - por ao menos nove magistrados, em três instâncias inferiores, sendo duas recursais, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, além da 2ª Turma do próprio Supremo





Assim, decorridos mais de 3 anos de sua prisão, quando recluso por 580 dias, e mais de 4 anos de sua primeira condenação (foram duas), o ex-presidente Lula recuperou seus direitos políticos e ficará livre, leve e solto, até o fim da vida, a despeito dos crimes que cometeu e do mal que causou ao País e à sociedade.





MALUF





Casos como o do ex-presidiário Lula da Silva são frequentes e corriqueiros no Brasil, por isso nem assustam mais. É sabido que o sistema de Justiça e o Poder Judiciário foram pensados e criados para não funcionar, ou melhor, para funcionar seletivamente e garantir a impunidade dos ricos, influentes e poderosos bandidos.





Por aqui, ou não se prende nunca ou se prende muito tarde e por pouco tempo. Mesmo casos de assassinatos cruéis ou estupros de menores costumam terminar em penas mínimas, e não raro, em prescrições. Quando há prisão, via de regra, acabam encontrando motivos para seu relaxamento antecipado.









BRASIL





Um grande país não se faz da noite para o dia. São necessários séculos, que, no caso, já os temos com sobras. Um grande país não se faz apenas com clima e geografia favoráveis, que também temos com fartura. Ou mesmo com um povo jovem, forte e trabalhador, base - ainda - da nossa pirâmide etária.





Um grande país se faz, aí, sim, sobre sólidos alicerces culturais e morais, oriundos de modos, costumes e regras rígidas de convivência, comportamento e respeito sociais. Se e quando um indivíduo, ou um conjunto destes, não observar integral e irrestritamente tais premissas, a Lei deve agir e prevalecer, de forma severa e ligeira.





Sim, o Brasil tem tudo para dar certo, ou melhor, teria, porque nos faltou o essencial: o coletivismo. Nascemos, crescemos e nos mantemos egoístas e corporativistas. Tratamos o próximo como se não fosse um compatriota. Construímos um Estado, não para nos servir, mas para nos servirmos dele. O resultado está aí.





ENCERRO





Somos um povo que se agride e que se mata impunemente. Cidadãos que desrespeitam cotidianamente as mais simples regras sociais. Uma elite (empresarial, política, financeira, intelectual etc) mesquinha, criadora e mantenedora do tal “sistema”. Ou “mecanismo”. Ou “establishment”. O “jeitinho brasileiro”.





Sou de uma geração que cresceu ouvindo os pais e avós: “o Brasil é o país do futuro”. Não mentiram. Erraram. Acreditavam piamente nisso. Talvez como fuga da realidade ou legítimo desejo de um lugar melhor para filhos e netos. Estou com 53 anos e não conheço este país. Não conhecerei e não enganarei minha filha.





Se alguém verdadeiramente deseja melhorar este inferno em que vivemos, precisará, além de muita força, fé e boa vontade, de uma dose cavalar de coragem para refundar o sistema de Justiça do Brasil. Não é ele, claro, mas principalmente, o maior causador - e a origem - de quase todos os nossos inúmeros e seculares problemas.