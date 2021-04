O júri do julgamento do ex-policial branco Derek Chauvin, acusado de matar o afro-americano George Floyd no ano passado, chegou a um veredicto nesta terça-feira (20), informou o tribunal em Minneapolis, norte dos Estados Unidos.



"Chegou-se a um veredicto e será lido em audiência pública entre as 15H30 e as 16H00 locais (17H30-18H00 de Brasília) nesta terça-feira", informou a corte.