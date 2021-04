Maioria do Supremo confirma suspeição de Sergio Moro no caso de Lula

Sessão que julgou a suspeição do ex-juiz Sergio Moro foi realizada nesta quinta-feira (22/4) (foto: Agência Brasil/Reprodução)

A maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a decisão tomada pela Segunda Turma da Corte, que resultou na suspeição do ex-juiz Sergiono julgamento de processo envolvendo o ex-presidente Luiz Inácioda Silva (PT) no caso do triplex do Guarujá.Sessão foi realizada nesta quinta-feira (22/4).