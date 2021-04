Fachin vota por extinguir decisão que declarou Moro suspeito

O ministro afirmou que como havia sido reconhecida a incompetência da 13ª Vara, não há como discutir suspeição de Moro (foto: STF/Reprodução)

ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)e relator dos casos da Lava-Jato,votou, durante sessão realizada nesta quinta-feira (22/4), pela extinção do processo que resultou na suspeição do ex-juiz Sergiono julgamento envolvendo o ex-presidente Luiz Inácioda Silva (PT) no caso do triplex do Guarujá. A decisão foi tomada pela Segunda Turma da Corte em 23 de março.