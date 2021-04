1x1: Gilmar Mendes vota a favor da suspeição de Moro

Segundo Gilmar, a Segunda Turma podia, sim, julgar suspeição de Moro (foto: STF/Reprodução) ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes votou a favor da decisão tomada pela Segunda Turma da Corte, que resultou na suspeição do ex-juiz Sergio Moro no julgamento de processo envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do triplex do Guarujá.



Sessão está sendo realizada nesta quinta-feira (22/4).



Lula da Silva (PT).



LEIA TAMBÉM: STF decide que processos de Lula na Lava-Jato serão julgados no DF Mais cedo, a maioria do STF votou a favor de enviar à Justiça Federal do Distrito Federal as quatro ações penais do ex-presidente Luiz Inácioda Silva (PT).

Lula já teve a anulação de suas condenações validada pelo plenário na semana passada.





Ao analisar o caso de Lula, Edson Fachin decidiu em julgamento da 2ª Turma que o caso do triplex não tinha relação direta com os desvios na Petrobras que deram início à operação Lava Jato.