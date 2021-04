4x2: Barroso vota a favor de Moro e Lewandowski pede suspeição

Segundo Barroso, ele não tem nenhuma opinião sobre o mérito do caso de Lula (foto: STF/Reprodução) ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Roberto Barroso votou contra a decisão tomada pela Segunda Turma da Corte, que declarou suspeição do ex-juiz Sergio Moro no julgamento de processo envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do triplex do Guarujá.



Sessão está sendo realizada nesta quinta-feira (22/4).



STF retoma caso de Lula e da parcialidade de Moro; veja ao vivo





O ministro abriu seu voto elogiando ode Lula Cristiano Zanin. De acordo com Barroso, Zanin merece o respeito da corte por não desistir do petista e lutar pela anulação das condenações do ex-presidente.Em seguida, Barroso elogiou Edson Fachin, o ministro é relator da Lava-Jato no STF.Segundo Barroso, ele não tem nenhuma opinião sobre o mérito do caso de Lula. "Não li a decisão, não li defesa, não sei se tem prova, não li nada. Estou sem opinião e sem ideologia", explicou.

O ministro relembrou que anteriormente ele votou à favor da competência da 13ª Vara de Curitiba. Para Barrosso, os números da atuação da 13ª Vara de Curitiba “são impressionantes”: 179 ações penais, 553 denunciados, 174 condenações em primeira instância confirmadas em segunda, 209 acordos de colaboração e 17 de leniência e devolvidos R$ 4,3 bilhões, citou.



Barroso também criticou os vazamentos das conversas entre procuradores da força-tarefa de Curitiba e o ex-juiz Sérgio Moro. Disse que foram descobertas apenas "pecadilhos, fragilidades humanas, maledicências".



Em seguida, Ricardo Lewandowski votou contra o ex-juiz. Com isso, o placar está 4 a 2. Lewandowski, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e Gilmar Mendes votaram pela suspeição. Fachin e Barroso votaram pela extinção do processo.

LEIA TAMBÉM: STF decide que processos de Lula na Lava-Jato serão julgados no DF Mais cedo, a maioria do STF votou a favor de enviar à Justiça Federal do Distrito Federal as quatro ações penais do ex-presidente Luiz Inácioda Silva (PT).

Lula já teve a anulação de suas condenações validada pelo plenário na semana passada.





Ao analisar o caso de Lula, Edson Fachin decidiu em julgamento da 2ª Turma que o caso do triplex não tinha relação direta com os desvios na Petrobras que deram início à operação Lava Jato.