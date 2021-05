Lula e FHC deixam nus Bolsonaro e o ''cidadão de bem''

''Tamos juntos'': foto de FHC com Lula deu o que falar (foto: Ricardo Stuckert/Instagram Lula Oficial) foto revelada na sexta-feira passada, 21 de maio, em que dois ex-presidentes do Brasil, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), devidamente trajados de máscaras trocam ‘soquinhos’ como sinal de união e apoio: “Tamos juntos”. Deu o que falar arevelada na sexta-feira passada, 21 de maio, em que dois ex-presidentes do Brasil,(PSDB) e Luiz Inácioda Silva (PT), devidamente trajados detrocam ‘soquinhos’ como sinal de união e apoio: “Tamos juntos”.









FHC não faltam. As máscaras foram um recado para as atitudes negacionistas e homicidas de Jair Bolsonaro , ‘o verdugo do Planalto’, é claro, mas também impediram a visualização do sorriso amarelo de ambos, ou talvez, por parte do petista, careta de ‘nojinho’, já que inveja e rancor denão faltam.





Como não poderia ser diferente, Bolsonaro e sua horda rábica emporcalharam as redes sociais com comentários típicos, ou seja, ofensas e baixarias. O próprio pai do senador das ‘rachadinhas’ e da mansão de seis milhões de reais deu a senha: “ladrão de nove dedos e o vagabundo”.





Não foram poucos também os bolsonaristas civilizados - sim, há alguns - que de forma educada criticaram, com inteira razão, a benção do mais alto expoente do tucanato ao líder - segundo o Ministério Público Federal (MPF) - do maior bando de assalto do mundo democrático ocidental.





Tal indignação - repito, justíssima! - mostra, contudo, o duplo padrão moral dessa gente estranha, seja a ala civilizada, seja a ala selvagem (a predominante). Para eles, o amigão Queiroz (o que já deveria ser inadmissível) posar feliz e sorridente ao lado de Collor e Ciro Nogueira, tudo bem.





O marido da receptora de cheques de milicianos (mais uma afronta a quem se diz defensor da moral e bons costumes) ter como um guru e aliado Roberto Jefferson, tudo bem. Nomear a esposa de José Roberto Arruda como Ministra da Secretaria de Governo, nada de mais, né, pessoinhas de bem?





FHC foi, indiscutivelmente, o melhor presidente do Brasil pós-redemocratização, em que pese erros gigantescos como a reeleição (que comprou), o não apoio a José Serra em 2002 (por amor platônico a Lula) e a ideia de deixar Lula ‘sangrar’ no Mensalão, não pedindo impeachment em 2005.





As críticas do bolsonarismo ao seu apoio ao ‘pai dos Ronaldinhos’ revelam, além das costumeiras intolerância e autocracia, e do duplo padrão moral já citado, que, sim, a galera do ‘Brasil acima de tudo e Deus acima de todos’ tem um corrupto de estimação para chamar de seu: ”mito, mito, mito”.