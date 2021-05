Lula criou Bolsonaro que ressuscitou Lula e FHC; o resto é pipoca

(foto: Correio Braziliense/Acervo)





FHC foi, sem dúvida nenhuma, o melhor e mais importante presidente do Brasil após a redemocratização. Infelizmente, seja lá qual o motivo, não quis fazer José Serra seu sucessor. Uma pena. Era o político mais preparado do país.

Outro erro capital de Fernando Henrique Cardoso foi ter recriado - e comprado! - o instituto da reeleição, na minha modesta opinião, o pai e a mãe de boa parte dos nossos problemas políticos, além de inesgotável fonte de corrupção.





Se tem algo que o tucano jamais escondeu é o seu, digamos, amor platônico por Lula , que sempre definiu como “admiração”. Sociólogo (dos bons!) de esquerda, FHC enxerga o petista como o retirante do sertão que progrediu na vida.









Sim, o meliante de São Bernardo é como o abusador que amarra emocionalmente a vítima enquanto a subjuga perversamente. No caso, isso incluiu negar e roubar os feitos de FH e até mesmo manchar a honra de Dona Ruth Cardoso.





Uma vez na Presidência por longos oito anos, Lula traiu as expectativas do seu “amante”. Pior. Ao invés de se retirar e passar o bastão adiante, criou uma presidente-tampão para poder se candidatar e se eleger novamente.





Como sabemos, o plano deu com os burros n’água, e nossa eterna estoquista de vento e saudadora de mandioca atirou no mais profundo abismo todo o legado - falso ou não; mistificado ou não - do líder do Petrolão (segundo o MPF).





Foi Dilma Rousseff, criação e criatura de Lula da Silva, que pariu Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto , e o - tão maldito quanto o lulopetismo - bolsonarismo, seitas siamesas de destruição em massa do presente e futuro do País.





Passados menos de três anos, o sociopata parceiro de milicianos cuidou de implodir a si próprio e ao movimento desesperado que o levou à Presidência da República. Hoje, criador e criatura são do tamanho que merecem ser.





O enfaro, cansaços físico e mental, mortes por Covid-19 e toda sorte de desmandos deste proto ditador de quinta categoria, com o auxílio inestimável e fundamental dos amigos togados, ressuscitaram aquele que deveria estar preso.





Porém, o “capo” petista não só está livre, leve e solto, como dentro do jogo eleitoral de 2022, com chances reais de se tornar, mais uma vez, o presidente deste pobre e miserável País, que a cada eleição apenas troca o nome do desastre.





Foi Lula o criador de Bolsonaro, ainda que de forma não intencional, ao empurrar sua poste ao Brasil. E foi o pai do senador das rachadinhas e da mansão de seis milhões de reais que, em retribuição, recriou o pai dos Ronaldinhos.





A foto que rodou o País nesta sexta-feira (21) é a síntese de um ciclo funesto da nossa história. Mais um, aliás. Ciclo, este, prestes a terminar. Não por causa de uma improvável mudança de atitude dos eleitores, mas pela finitude humana.





Lula e FHC - finalmente e publicamente - unidos escancaram o teatro brasileiro dos últimos vinte anos (com essa breve e trágica pausa bolsonarista), em que grupos supostamente rivais coexistem em busca do poder infinito.





A pandemia ensinou que vírus mutam em busca da “sobrevivência”. Entre Lula e Bolsonaro, torço - ainda que esse traste jamais conte com meu voto! - por Lula, sem, contudo, esperar por sua mutação. A não ser que seja uma ainda pior.