Venda sentenças e se aposente com 35 mil. Roube farinha e vá para a prisão

Não é admissível aceitar o rigor da lei - a prisão dos três famosos P's (preto, pobre e puta) - enquanto os ladrões mais perigosos e nocivos do país continuam livres

A desembargadora baiana Encarnação das Graças Sampaio Salgado - sim, ela se chama Encarnação; basta saber do quê -, acusada de vender sentenças, teve como punição sua aposentadoria antecipada, com salário de 35 mil reais mensais.

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e atual amigo-de-fé, irmão-camarada de Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, foi condenado em 2012 por desvio de verba pública na Assembleia Estadual de Alagoas, mas o caso encontra-se parado.

Nessas semanas passadas, o ‘mito’ que desgoverna o Brasil condecorou a si próprio com uma ‘medalha de honra ao mérito’; furou a fila do Colégio Militar de Brasília e emplacou sua filha sem prestar exame ; e arranjou uma boquinha pública para seu médico particular.