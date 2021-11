Exército teria mudado status militar de Bolsonaro para matrícula de filha

(foto: EVARISTO SA)

O Exército modificou o status militar do presidente Jair Bolsonaro, de capitão reformado para capitão da reserva, para que a filha dele, Laura Bolsonaro, pudesse ser matriculada no Colégio Militar de Brasília. A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo.A menina de 11 anos teria sido matriculada na escola sem passar por processo seletivo, o que só é permitido para filhos de militares. O processo sobre a matrícula de Laura foi colocado em sigilo pelo Exército até que termine o atual mandato de Bolsonaro. Em uma resposta via Lei de Acesso à informação (LAI), o Exército disse que o processo de matrícula da filha do presidente seguiu a legislação "considerando que Bolsonaro é capitão da reserva do Exército brasileiro". Porém, Bolsonaro é reformado. A principal diferença entre os dois status é que membros reformados não podem ser chamados para missões, ao contrário dos membros da reserva. A portaria que estabelece as regras para ingresso de filhos de militares em colégios militares não faz menção a dependente de militares reformados, como é o caso de Bolsonaro.