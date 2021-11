Queiroga defende portaria que proíbe demissão de não vacinados contra COVID

(foto: Walterson Rosa/MS) O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, veio a público defender a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) que proíbe a demissão de funcionários que se recusarem a tomar a vacina contra a covid-19. Ele disse que considera "drástico" demitir empregados que não quiserem se vacinar.









"Nós queremos criar empregos, sobretudo empregos formais. Então, essa portaria é no sentido de dissuadir demissões em função de o indivíduo ser ou não vacinado. As vacinas as pessoas devem buscar livremente", argumentou o ministro da Saúde.





Queiroga tem sido criticado desde que assumiu a Saúde no governo Bolsonaro porque, a exemplo do antecessor, Eduardo Pazuello, atendeu a pedidos ideológicos de Bolsonaro sem base científica, como a defesa da liberação do uso de máscaras antes de ter uma parcela razoável da população vacinada.





Ele também se posicionou contra a vacinação de crianças. Também nesta quinta-feira, o ministro disse que não pretende tomar a terceira dose da vacina tão cedo. "Vou deixar os outros profissionais de saúde tomarem e fazer como o presidente Bolsonaro, vou ser o último", disse.





A portaria que proíbe demissões de não vacinados foi publicada no dia 1° de novembro pelo MTP e defendida pelo ministro da pasta, Onyx Lorenzoni, que argumentou que deixar de admitir profissionais ou dispensá-los por esse motivo é algo inconstitucional. A iniciativa foi criticada por especialistas e deve, segundo eles, ser derrubada pelo STF.