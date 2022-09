Zema ou Zé Mané? Debate da Alterosa: candidato fujão e ataques a governador

Debate: muito blá blá blá, pouco conteúdo (foto: Ana Mendonça, Maria Irenilda Pereira, Matheus Muratori e Thiago Bonna/EM/DA Press)

Sinceramente, acho uma tremenda perda de tempo - e de dinheiro! - para todas as partes. O esforço hercúleo (por dias) de todos os envolvidos e os gastos (custos) por trás das câmeras não são recompensados pelo resultado. Para o que serve um debate regido pelas regras que a legislação eleitoral brasileira impõe? Bem, na minha modesta opinião, muito pouco ou quase nada. Além do mais, salvo um ou outro candidato, a maioria que se apresenta não possui qualquer conteúdo relevante , qualquer proposta ou plano de ação, e usa seu tempo, repito, na maioria dos casos, ou para ofender e atacar os adversários ou para mentir descaradamente e prometer aquilo que jamais irá cumprir.Sinceramente, acho uma tremenda perda de tempo - e de dinheiro! - para todas as partes. O esforço hercúleo (por dias) de todos os envolvidos e os gastos (custos) por trás das câmeras não são recompensados pelo resultado.









Sem o favorito e líder disparado nas pesquisas, o “animus” para a divertida pancadaria verbal e baixaria política (que é o que presta nos debates, hehe) arrefeceu bastante, e assim restou a esse humilde palpiteiro assistir a um interminável blá blá blá água com açúcar , vez ou outra interrompido pela estridência, digo gritaria, da candidata do PSOL, que imagina, assim como quase todos os seus colegas de partido, que falar alto, ofender e ressuscitar teses requentadas de Havana, em Cuba, dos anos 1950, pode render votos mofados. Aliás, que leque azul era aquele, meu Deus do céu? Psolista raiz deveria usar leque vermelho, pô! Che e Fidel devem ter revirado nos túmulos, coitados.





Bom, para escrever algo sobre o debate propriamente dito, precisei ficar bastante atento e pinçar o que era possível. Bora lá, então: para Alexandre Kalil, o feminicídio é culpa do governo Zema. Por quê? Sei lá. Acho que nem ele mesmo saberia explicar. Apenas aproveitou a pergunta para dar uma canelada no governador. Aliás, não sei se aconselharam o ex-prefeito a moderar o tom, mas tenho percebido um excesso de calmaria em seu comportamento. Pessoalmente, ainda que não simpatize nem um pouco com ele, acho que deveria voltar ao modo pistola tradicional, pois está extremamente artificial , sem graça, até meio pastoso eu diria. Parece que tomou uma overdose de Lexotan.





Carlos Viana falou sobre a pandemia do novo coronavírus, que hoje, graças às vacinas combatidas e sabotadas por Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, se tornou o velho coronavírus (que vá definitivamente para o quinto dos infernos, aliás). O senador defendeu a política negacionista do “mito” e disse que “até hoje a medicina tem dúvidas sobre o melhor tratamento”. O quê? Qual a dúvida? O senhor ainda está nessa? Na boa, puxar o saco do presidente é uma coisa, insistir nestas besteiras sobre covid é outra . Inclusive, eu não tenho nada com isso, não, eu sei, mas o senhor defende muito mais o amigão do Queiroz do que ele, o senhor. Bolsonaro é Zema, e não Viana. Portanto, para que tá feio.





Na minha avaliação, o tucano Pestana foi - disparado! - o melhor no debate. Aliás, o considero o melhor dos candidatos . E das alfinetadas da noite, as duas melhores foram dele: uma contra Viana, quando disse: “o senhor foi um ótimo apresentador, mas não acumulou experiência alguma para ser governador”. O senador ficou irritado e pediu direito de resposta, logicamente negado por Ricardo Tavares (figuraça histórica da TV e advogado dos melhores), e a outra sobre Romeu Zema: “no crediário, nas lojas dele, você compra uma geladeira e paga quatro”. Viu, governador? Se o senhor não fosse fujão poderia se defender: “mentira! Compra uma (geladeira) e paga três, não quatro”. Brincadeirinha!!





Resumindo a parada: na média, o nível dos candidatos é baixíssimo. Exceto Pestana, ninguém ali tem conteúdo ou capacidade de gestão. Kalil sabe que já perdeu e apenas cumpre tabela, além de puxar o saco do meliante de São Bernardo (Lula), para, em caso de vitória do chefão petista na eleição federal, descolar uma embaixada ou um ministério qualquer. E Viana, craque da comunicação, fala bem, domina a cena, mas está, de fato, plantando sua candidatura à prefeitura de BH, em 2024, e nada mais. O melhor da noite? Sem a menor dúvida, o show de mediação da editora-chefe e apresentadora do Jornal da Alterosa, Carolina Saraiva. Além da elegância e da beleza da moça, é claro.