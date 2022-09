Polêmica: Coldplay é mais marketing que música? Lula e Bolsonaro respondem

Coldplay no Rock in Rio: vale quanto custa? (foto: Reprodução/Divulgação/Twitter) Um amigo muito querido - e muito sarcástico também - toda vez que me encontra, me saúda: “Ricardo ‘opinião sobre tudo’ Kertzman”. Sei que é uma crítica, ainda que carinhosa e até procedente , mas é o ônus, ou bônus (a depender do gosto de quem lê), de se manter bem-informado, saber escrever e ter veículos dispostos a me publicar.





O assunto desta coluna, conforme deixa (quase) claro o título, é o debate em torno da mundialmente famosa e badalada banda inglesa de rock alternativo, Coldplay, fundada em 1996, na Inglaterra, pelo vocalista e pianista Chris Martin e o guitarrista Jonny Buckland. Os caras estiveram no Brasil recentemente e mandaram bem demais - outra vez!!





Porém, há quem pense e diga o contrário. Há quem ache as músicas comuns e repetitivas, o show “enlatado” e os músicos politicamente corretos além do necessário, interessados em agradar à agenda ESG (Environmental, Social and Governance), em tradução livre: governança ambiental, social e corporativa - uma tendência mundial.









Além disso, em discurso francamente sincero, Chris, o líder, agradeceu ao público pela presença, de forma bastante específica e atenta: agradeceu pelo enfrentamento à chuva torrencial, pelo trânsito caótico e até mesmo por pagarem o caríssimo preço do ingresso . Foi como penetrar “em todas as merdas que passaram” os fãs para prestigiar a banda.





Sim, a frase acima está entre aspas porque foi literalmente o que disse o cantor. Talvez por isso, como pagamento (payback), ele tenha tocado e cantado ao ar livre - fora da cobertura do palco - e levado muita água e vento na fuça, e tenha, também, chamado os colegas para se juntarem a ele, arranhando refrões em português da música Magic.





A discussão nas redes sociais e na internet, inclusive por gente especializada da Música e do Showbiz, é sobre a autenticidade do Coldplay. Alguns dizem que tudo isso se trata de marketing. Outros, que é sintonia e respeito aos fãs. Alguns, ainda, que a banda se mantém na vanguarda e que “dança conforme a música”, atualizando-se com frequência.





Particularmente, acredito que seja de tudo um pouco, até porque não são excludentes. Ora, fidelizar clientes é comum e necessário, e fãs são clientes. Ou não? Manter-se em linha com as tendências sociais e de mercado , idem. Reciclar-se e adaptar-se a novos tempos e hábitos de consumo, igualmente. Sem falar na qualidade do produto, é claro.





Estive lá com minha filha adolescente, e ela adorou. Minha esposa e meu cunhado, ambos cinquentões, adoraram. Meus sobrinhos, adultos jovens, também. E vi muitas crianças com os pais. Resta-me claro, portanto, que música boa, tecnologia de ponta, causas nobres e respeito ao consumidor , quando juntos, mais que estratégia comercial, é inteligente.





Eu não poderia encerrar este texto sem tocar na maldita política, é claro. Raríssimos os políticos entregam o que nos prometem . Mais raro ainda do que nos entregar, é valer o quanto custam. O Coldplay não promete nada e entrega, senão muito, o suficiente. É uma troca justa! Não à toa, há mais de 25 anos faz tanto sucesso em todo o mundo.