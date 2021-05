Ricardo Salles, ministro xodó de Bolsonaro, é alvo da PF

(foto: Agência Brasil )

A casa caiu, ou ao menos começou a cair, para o ministro do Meio Ambiente que é contra o… meio ambiente! Ricardo Salles, aquele aloprado que disse “temos de aproveitar o momento (da pandemia) e passar a boiada”, referindo-se aos pacotes de leis que facilitariam inclusive a comercialização de madeira ilegal, foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (19/5).









Autorizada pelo Ministro Alexandre de Morais, do STF (Supremo Tribunal Federal Federal), a Operação batizada de Akuanduba mobilizou 160 agentes de polícia no Distrito Federal, Pará e São Paulo, cumprindo dezenas de mandados de busca e apreensão, inclusive nos endereços do ministro bolsonarista que já estava na mira do Tribunal de Contas da União (TCU) e da própria Suprema.