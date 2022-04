Fake: é mentira que a ONU inocentou Lula. Aliás, nem mesmo o STF; entenda

Relatório do Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre casos de Lula na Justiça é piada de mau gosto (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

Luiz Inácio Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, pode ser tudo, menos inocente. Ao contrário. Foi condenado duas vezes, e em duas instâncias diferentes, por corrupção e lavagem de dinheiro, e teve ambas as condenações ratificadas pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) e a prisão autorizada pelo próprio STF (Supremo Tribunal Federal).O que houve, como todos sabem, foi um conjunto espúrio, asqueroso de manobras e filigranas jurídicos, que culminou na vergonhosa anulação de todos os seus processos, o que vem abrindo as portas da impunidade para dezenas, senão centenas de criminosos, muitos deles confessos, que protagonizaram o maior esquema de assalto do mundo Não, Lula não é nem passa perto de ser um sujeito honesto, injustiçado pelo Estado . Quem diz isso são as centenas de testemunhas, muitas delas, inclusive, companheiros históricos, que operaram milhões e milhões de reais, para e a mando do líder do mensalão e petrolão, como Antonio Palocci e Emílio Odebrecht, dentre vários outros.Um conjunto demolidor de provas incontestáveis teimará para sempre em desmentir os 'garantistas', que primeiro soltaram o pai do Ronaldinho dos Negócios da prisão, para, em seguida, num piscar de olhos, declararem pedalinhos, sítio, cobertura triplex na praia, caixas de vinhos raros, terreno, planilhas, conta no exterior, enfim, tudo obra de ficção.A última piada de extremo mau gosto a respeito veio sob a forma de um relatório do Comitê de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas), que concluiu que o chefe petista teve direitos, garantias e deveres violados pela Lava Jato. É o mesmo Comitê que jamais condenou, por exemplo, o Irã por crimes contra as mulheres e os gays.Aliás, é o Comitê que não enxerga violações na Rússia e na China. Que sistematicamente condena Israel - a única democracia do Oriente Médio -, e que se recusa a tecer simples reprimendas aos regimes terroristas palestinos e às demais ditaduras árabes. Para essa turma, apedrejar mulheres adúlteras e enforcar homossexuais não é nada muito grave.É mentira, portanto, que a ONU tenha inocentado a 'alma mais honesta deste País'. É verdade, contudo, que um Comitê mais fajuto que a palavra de Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, atribuiu 'violações de direitos' à Justiça brasileira . Nada mais. Como, repito, jamais o STF inocentou o 'barba'. Dizer o contrário é o famoso 'o golpe tá aí, cai quem quer'.