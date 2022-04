Alô, Bolsonaro, saia da internet e vá trabalhar! Há milhões passando fome

O importante, para o patriarca do clã das rachadinhas, é participar de motociata (foto: EVARISTO SA / AFP) Vamos lá: 20 milhões de brasileiros passando fome ; 14 milhões de desempregados; gás de cozinha no maior preço relativo do século; gasolina a 8 reais o litro; crescimento do PIB nulo ou negativo; inflação de dois dígitos há mais de um semestre; taxa de juro real recorde nos últimos anos…





O Brasil descrito acima não é o Brasil da Bolsolândia. Lá vai tudo muito bem, obrigado! O único problema do País, para Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto , resume-se ao STF e Daniel Silveira, ou uma advogada qualquer que divulgou um vídeo em apoio à candidatura do meliante de São Bernardo.





O fato é que o amigão do Queiroz trabalha muito pouco ou quase nada, por isso passa os dias tretando com Anitta, Luciano Huck e Pabllo Vittar, dentre outros. Desde que assumiu a Presidência, o bilontra trabalha cada vez menos, e hoje não gasta mais do que 5 horas por dia tentando destruir o Brasil.









Se hoje 40% da população vivem em estado de insegurança alimentar, recorrendo a sopa de cactus e pé de frango; se a lenha retornou à cozinha diante de um botijão de gás valendo o equivalente a 10% do salário mínimo; se a luz de velas substitui a energia elétrica, saibam que Bolsonaro não está nem aí.





O importante, para o patriarca do clã das rachadinhas , é participar de motociata, passear na praia, viajar à Nova York e Dubai, deixar a corrupção correr solta nos ministérios da Saúde e Educação, entregar o orçamento federal para os sócios do centrão, fazer ‘lives’ patéticas e arrumar confusão na internet.





pior é que eu não sei se isso é bom ou ruim . Imagino essa besta tentando governar e só consigo pensar: ‘que bom que não governa’. Pobre Brasil. Irá trocar - se trocar - uma zerda por outra, já que Lula da Silva, a outra merda (ops! Desculpem-me), não anda dizendo nem prometendo nada diferente, não.





Suas últimas aparições se restringiram a defender piadas de nordestino; dizer que ‘o mundo está chato pra cacete’; ameaçar rever os sigilos centenários do atual presidente; prometer o eterno controle da mídia, enfim, nada que resolva inflação, miséria, desemprego. Até porque essa gente está literalmente ‘cagando e andando’ para isso. Como sempre esteve, aliás.