Após ataque de Bolsonaro, Dra. Deolane responde: 'Eleito por fake news'

Deolane é apoiadora da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), rival de Bolsonaro, e ontem se encontrou com o petista. A foto postada com o ex-presidente irritou Bolsonaro que usou as redes para atacar a influenciadora.









Depois do ataque, a advogada foi até suas redes sociais responder ao presidente. No Instagram, ela disse não entender por que ela não pode se manifestar politicamente.





"A que ponto chegamos, né? Um presidente da República que deveria estar ocupado com mil e uma coisas está me ofendendo no Twitter e no Facebook porque eu apoio um adversário seu", disse Deolane. "Você se elegeu em cima de fake news. Agora não venha espalhar fake news da minha profissão. Eu sou uma advogada criminalista. Eu defendo a lei. Pega a matéria completa e coloca, não fica colocando trecho para deixar seus eleitores mais alienados ainda. Fiquei meio surpresa por incomodar o presidente da República por simplesmente tirar uma foto com seu adversário, a que ponto chegamos", disse a advogada.

Segundo advogada, Bolsonaro tirou o vídeo do contexto. "O trecho que ele coloca é onde eu falo que gosto de advogar para bandidos, eu sou uma advogada criminalista, então é só o que chega, viu presidente? Enfim, galera, estávamos falando na entrevista de clientes inocentes e eu falei que eu preferia aqueles clientes que falavam que sim, que cometeram o ato, entendeu? Que cometeram o crime, o ilícito penal.”





Deolane ainda disse que o termo "bandido" não existe no direito criminal.





A advogada sempre fez questão de destacar apoio ao ex-presidente Lula.