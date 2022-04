Doria diz que Lula não é Bolsonaro: 'Inteligente e tem passado'

AM

Ex-governador de SP João Doria (PSBD), disse que respeita o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: Fabio Rodriguez/Agência Brasil)

Doria também falou do presidente Jair Bolsonaro (PL). Para ele, o atual chefe do Executivo federal “não merece respeito”. A declaração foi dada em entrevista ao jornal Valor Econômico.





“Embora eu seja um antagonista ao Lula, eu o respeito. O Lula não é Bolsonaro, o Lula é inteligente e tem passado. Eu tenho posições diferentes das dele, mas tenho respeito por ele. Já o Bolsonaro não merece o meu respeito. Eu sou um liberal social”, disse.





Ao ser questionado sobre o que é um “liberal social”, Doria disse que é quem acredita na economia de mercado, mas que compreende a importância do trabalho no combate à pobreza. ”Não é o privado que cuida disso. Isso é função do Estado.”