Eleições 2022: Bolsonaro, Doria e Ciro têm maior rejeição, diz pesquisa

João Doria e Jair Bolsonaro durante evento em 11 de outubro de 2019, em São Paulo (foto: Nelson Almeida/AFP) Pesquisa FSB/BTG Pactual divulgada nesta segunda-feira (25/04) mostra que João Doria (PSDB) tem maior rejeição para as eleições presidenciais deste ano, em outubro. Ao todo, 63% dos entrevistados dizem que não votariam de jeito nenhum no governador de São Paulo no pleito. O "pódio" da rejeição também conta com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), com 57%, seguido de Ciro Gomes (PDT), que tem 49%.









Já Ciro e Bolsonaro reaparecem entre os candidatos com mais eleitores fiéis. O ranking, contudo, é liderado por Lula, já que 34% afirmaram que seria o único candidato em quem votariam.





O petista é seguido no top 3 por Bolsonaro, com 26%, e Ciro, com 5%. Janones, 2%; Doria, Leite e Tebet tiveram 1% das respostas. D'Ávila não pontuou.





A pesquisa quantitativa realizada pelo FSB Pesquisa aconteceu entre a última sexta-feira (22) e esse domingo (24). Ao todo, foram 2 mil entrevistados, via ligação telefônica.





A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e a confiança é de 95% para o cenário atual. O registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é: BR-04676/2022.