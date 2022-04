Errar é humano! Peço aos amigos que assumam: Bolsonaro foi um erro colossal

Queridas e queridos, eu errei. E já assumi este erro inúmeras vezes, inclusive e sobretudo publicamente, como faço aqui mais uma vez. Ter votado em Jair Bolsonaro , o verdugo do Planalto, no segundo turno de 2018, ainda que por ojeriza cavalar à cleptocracia lulopetista, em ato de puro de desespero, me tornou cúmplice do pior e mais nocivo (des)governo da história do País após a redemocratização.