Indulto a Silveira: na falta de governo, só resta a Bolsonaro a disrupção

Daniel Silveira com Bolsonaro (foto: Twitter/Reprodução) O que Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, tem a mostrar de positivo à população? Crescimento econômico? Pleno emprego? Baixa inflação? Melhoria na educação, saúde e segurança pública? Sucesso no combate ao coronavírus? Recuperação da imagem do País no exterior? Redução do desmatamento? Aumento de renda e de poder de consumo do trabalhador? Diminuição da insegurança alimentar? Reformas estruturantes, como as tributária, administrativa e fiscal? Privatizações? Abertura da economia? Aumento da produtividade? Desburocratização? Dólar baixo? Combustíveis baratos?





Daí, não surpreende que, a cada dia, o sociopata que ocupa o Palácio do Planalto invente um factóide político, ou ameaça institucional, a fim de mobilizar e manter aguerrida a massa bovina de fascistóides brancos, de meia-idade, classe média, notadamente na internet, que o apoia e o mantém como um dos favoritos na eleição de outubro-novembro próximos. Sem sua manada bucéfala - na sociedade e na política -, o marido da receptora de 90 mil reais em cheques de milicianos já era, ou melhor, já estaria relegado ao que sempre foi: um insignificante e obscuro deputado do baixíssimo clero.

O devoto da cloroquina atenta contra o Estado Democrático de Direito desde os primeiros dias no Poder. Já pregou o fechamento do Congresso e do STF. Já vociferou contra o sistema eleitoral e o TSE. Já tentou arregimentar os militares e a população com vias a um golpe de Estado. Já financiou - e foi financiado - grupos virtuais de disseminação de notícias falsas e ataques contra opositores. Já protagonizou e incentivou violência física contra jornalistas e veículos de imprensa. Por fim, resolveu, literalmente, comprar o centrão, via orçamento secreto, para garantir o mandato e a própria liberdade.





O mais recente episódio, envolvendo a ‘graça’ para a liberdade de Daniel Silveira, um criminoso condenado a mais de oito anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, através de decreto presidencial publicado às pressas nesta quinta-feira (21), antes mesmo do chamado ‘trânsito em julgado’, já que cabe recurso da decisão por 10 x 1 contra o arruaceiro-golpista-bolsonarista, apenas soma-se a todos os demais listados acima, e evidencia ainda mais o ‘animus’ autocrata do patriarca do clã das rachadinhas. Se alguém ainda tinha dúvidas do que é e de quem é este sujeito, eis aí mais uma resposta.

Jair Bolsonaro, o maníaco do tratamento precoce, recentemente prestou solidariedade e apoio ao carniceiro russo, Vladimir Putin. Dias atrás, novamente, enalteceu e rendeu homenagem a um dos mais cruéis torturadores da ditadura. Anteriormente, condecorou um assassino de aluguel, morto em uma operação policial na Bahia. Declaradamente, é amigo de décadas de um assumido operador de rachadinhas, ligado às milícias cariocas. Diante disso, por que não agraciar com indulto um simples apologista da violência e do AI-5, não é mesmo? Jair Bolsonaro pode ser acusado de tudo, menos de ser incoerente.