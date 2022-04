Bolso Sigilos: honestidade se assume, corrupção se esconde; por 100 anos

O que leva um governante probo a decretar sigilo sobre seus gastos corporativos, suas reuniões de trabalho, as visitas que recebe e até mesmo seu cartão de vacinas, senão o temor? Sim, porque quando a notícia é boa, a prática alvissareira, os bons modos e costumes à vista, não se esconde nada. Ao contrário. Publica-se e divulga-se tudo.

Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto , vive dizendo, a despeito dos fatos diários, que não há corrupção em seu governo. É mesmo? Propina em forma de bíblia e barra de ouro; vacinas e ônibus escolar superfaturados; compras de picanha, cerveja, chicletes e leite condensado acima do preço, e emendas e verbas secretas insistem em lhe contrariar.

Igualmente, o amigão do Queiroz repete todos os dias: ‘acabou a mamata; comigo não há desperdício de dinheiro público’. Bem, nesse caso, o que são 35 mil comprimidos de Viagra e próteses penianas para os ’meia-bomba’ do Exército; motociatas homicidas; férias e ano novo em praias e parques; viagens a Dubai e Nova York, tudo custeado com nossa grana?