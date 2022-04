Facada em Bolsonaro, Malhação de Judas, Marielle Franco e tortura juntos

(foto: Reprodução/internet)

Quando extremistas anti-Bolsonaro colocam em dúvida a facada sofrida pelo então candidato, em Juiz de Fora, durante a campanha de 2018, muito mais do que negar a realidade fazem, por vias tortas, apologia ao crime.





A atitude desprezível, entretanto, encontra eco, infelizmente, dentro do próprio clã das rachadinhas, já que papis e pimpolhos vivem enaltecendo e condecorando criminosos, sobretudo torturadores e assassinos de aluguel.









Ora, ainda que grande parte da população, à época, apoiasse o golpe, ninguém outorgou - ainda que fosse juridicamente possível - aos militares, o direito de torturar e matar milhares de brasileiros em nome da repressão à ameaça comunista.

BOLSOJUDAS

Uma procuradora do Maranhão andou brincando de malhar Judas na Páscoa e usou um boneco do devoto da cloroquina no lugar do apóstolo traidor. Um vídeo, que circula pela internet, mostra a moça com uma faca nas mãos.





A procuradora diz que usou o ‘aço’ para cortar a corda, e não para simular estocadas. O vídeo, inclusive, por provocação da própria servidora, é alvo de investigação, já que foi indevidamente vazado por alguém ainda desconhecido.





O fato é que, ainda que tenha sido uma brincadeira de mau gosto, configuraria apologia à violência, o que é crime, caso assim restasse provado. Porém, não é nada diferente do que fazem bolsonaristas a todo o instante pelo País.





Por exemplo, o deputado Daniel Silveira, o brutamontes que se lascou com o STF, já posou - e não apenas uma vez! - ao lado de outro bolsominion, quebrando uma placa com o nome da vereadora assassinada no Rio de Janeiro, Marielle Franco.

CLÃ DAS RACHADINHAS

Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, dias atrás, debochou da jornalista Miriam Leitão, uma senhora com mais de 70 anos de idade e que foi torturada grávida pelos militares, sendo colocada ao lado de uma jiboia em uma cela escura.