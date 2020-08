(foto: Nelson Jr. / ASCOM/TSE)

A Bolsolândia é mesmo um troço curioso. Prega abertamente o fim da Suprema Corte e do Congresso; clama por uma tal “intervenção militar constitucional”; sem medo de ser feliz, confessa que deseja o fim de qualquer ideologia que não seja a própria; admite que “bandido bom é bandido morto”. Daí, quando alguém vem e resume, em poucas palavras, o que de fato essa gente é, o chororô começa.









Barroso é um notório, digamos, militante da esquerda. Suas teses em defesa do aborto e da legalização da maconha, e sua atuação como advogado do terrorista italiano Cesare Battisti, além do combate ferrenho que faz ao período militar no Brasil, o associam com o inimigo número 1 do bolsonarismo. Para essa gente democrática, “a esquerdalha tem de ser fuzilada”. E faço aqui essa crítica sendo um cara de centro-direita, hein!





Pessoalmente, detesto quase todas as teses de esquerda. Aliás, detesto quase todos os expoentes da esquerda. Porém, sou “Evelyn Beatrice Hall Futebol Clube” roxo: “Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las”. A democracia , meus caros, pressupõe discordância e diálogo. Quem pretende eliminar o opositor político é apenas e tão somente um tirano ditador.